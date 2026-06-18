Victoria Villarruel asistirá al acto del Día de la Bandera en Rosario

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La vicepresidenta de la Nación viajará a Santa Fe tras recibir una invitación provincial y municipal, en medio de la parálisis del diálogo con el Poder Ejecutivo Nacional y cuestionamientos directos a la gestión de Balcarce 50.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, asistirá el sábado 20 de junio de 2026 a la celebración oficial del Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, donde coincidirá con el presidente de la Nación, Javier Milei. La funcionaria confirmó su presencia mediante una publicación en la red social X, en un escenario de fractura política dentro del binomio del Poder Ejecutivo Nacional. Fuentes de la Casa Rosada afirmaron que la Jefatura de Gabinete de Ministros no extendió una invitación formal a la titular del Senado de la Nación.

El origen de la invitación y la disputa de protocolo

El entorno de Victoria Villarruel detalló que la invitación formal provino del gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario, administraciones encargadas de la organización del acto en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera. El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, coordinó las obras de restauración del predio donde se realizará la ceremonia oficial el 20 de junio de 2026.

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Voceros de la Presidencia de la Nación manifestaron en los pasillos de Casa Rosasa que el protocolo oficial no prevé un cruce entre ambos mandatarios. La organización interna del evento determinó ubicaciones distantes para evitar el contacto directo entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

Cuestionamientos internos y la situación del Jefe de Gabinete

El reencuentro ocurre en un contexto de denuncias judiciales que afectan al entorno presidencial directo. Victoria Villarruel formuló objeciones públicas contra el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien afronta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito tras la presentación de su declaración jurada patrimonial.

El presidente Javier Milei respaldará públicamente a Manuel Adorni durante el acto en la Provincia de Santa Fe. Este alineamiento político se produce ante los rumores de modificaciones en la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros motivados por el avance de la causa judicial en los tribunales federales.

La vicepresidenta de la Nación publicó en sus redes sociales que posee más información sobre la administración actual y afirmó que los integrantes del Poder Ejecutivo no están preparados para escuchar sus declaraciones.

Qué ocurrió antes

La exclusión de Victoria Villarruel de los actos oficiales de la Presidencia de la Nación registra un antecedente inmediato el 25 de mayo de 2026. En esa fecha, la titular del Senado de la Nación quedó fuera de la comitiva oficial del Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, conducida por Karina Milei, restringió el acceso de la vicepresidenta a la ceremonia patria del mes de mayo. Aquel episodio consolidó la interrupción total del diálogo institucional entre la presidencia del Senado y el despacho presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)