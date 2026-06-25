Conflicto en la Legislatura de Santa Cruz por sueldos congelados

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La conducción de APEL cumplió un mes de mandato sin reconocimiento institucional y denunció hostigamiento sistemático de la presidencia del cuerpo, mientras los salarios del escalafón inicial siguen clavados en $1.100.000.

El vicegobernador Fabián Leguizamón abandonó de manera imprevista la Cámara de Diputados de Santa Cruz ante una manifestación de la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL). El quiebre institucional expuso la fractura entre la presidencia del cuerpo y el personal, que reclama una recomposición salarial urgente tras seis meses de parálisis en sus haberes mínimos.

La junta directiva de APEL cumplió exactamente un mes de mandato sin recibir el reconocimiento formal por parte de las autoridades políticas. Un agente del escalafón inicial de la planta legislativa percibe un sueldo de $1.100.000, un monto que permanece inalterado desde diciembre de 2025.

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El conflicto sumó tensión alrededor de las 13:00, momento en que Fabián Leguizamón abordó un vehículo oficial junto a dos estrechos colaboradores para retirarse velozmente del predio y eludir la asamblea de trabajadores. El funcionario mudó las actividades de la jornada y convocó de urgencia a los diputados oficialistas a una reunión fuera del edificio.

Varios legisladores provinciales abandonaron las oficinas de forma apresurada y cruzaron la manifestación en la vereda. Algunos diputados del oficialismo permanecieron unos minutos junto al personal antes de asistir a la convocatoria externa del vicegobernador, aceptando incluso una porción de alimento preparada por la organización para mitigar las bajas temperaturas de la capital santacruceña.

Mediante un pronunciamiento oficial, la conducción de APEL definió el accionar de las autoridades políticas como una estrategia basada en el “ajuste, burocracia y desprecio“. La organización sindical exigió la apertura inmediata de la mesa de negociación colectiva para frenar la licuación del poder adquisitivo de los empleados legislativos.

La protesta sumó el aval del Frente Sindical Santa Cruz, el nucleamiento que agrupa a diversos sindicatos de la provincia. Los manifestantes visibilizaron el reclamo por las recategorizaciones de los agentes parlamentarios, un derecho administrativo que consideran postergado de manera deliberada por la conducción de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La parálisis en el trámite de los expedientes de ascensos y la falta de convocatoria formal a los representantes paritarios mantienen bajo conflicto directo a la estructura administrativa legislativa. El cese del hostigamiento demandado por los empleados y la regularización de la nueva comisión directiva gremial permanecen sin respuesta por decisión de la presidencia del cuerpo legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)