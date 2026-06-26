Aeronave deportiva colisiona contra rascacielos de 528 metros en Pekín

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La firma comercial Shuangyue General Aviation operaba la aeronave Sunward SA 60L Aurora que impactó los niveles superiores de la estructura. El distrito de Chaoyang permanece bajo estricto perímetro de seguridad.

La evacuación de emergencia de la Torre Citic de Beijing, el rascacielos más alto de la capital china con 109 pisos y 528 metros de altura, paralizó el distrito financiero tras el impacto de una avioneta deportiva. El fuerte choque estructural provocó la caída masiva de fragmentos y escombros hacia las veredas peatonales y espacios verdes adyacentes, propagando el pánico entre los transeúntes del área metropolitana.

Una aeronave modelo Sunward SA 60L Aurora, perteneciente a la flota comercial de la firma Shuangyue General Aviation, protagonizó el siniestro en la zona aérea de Guomao. El impacto afectó de forma directa a las plantas más elevadas del imponente complejo arquitectónico. Testigos civiles captaron la dispersión de mampostería e infraestructura sobre los accesos públicos situados al pie de la edificación.

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El distrito de Chaoyang movilizó equipos de rescate táctico para asegurar el perímetro exterior y relevar los daños en el rascacielos. No obstante, las dependencias gubernamentales y las agencias de asistencia locales mantienen reserva en torno al saldo humano. Las oficinas de control aeroportuario omitieron precisar hasta ahora la cantidad exacta de tripulantes que viajaban a bordo.

La ruta aérea que realizaba la aeronave antes de la colisión permanece bajo estricto hermetismo por parte de los reguladores aeronáuticos. En paralelo, los peritos técnicos intentan descifrar si fallas mecánicas o un error de pilotaje desencadenaron el trágico accidente en pleno corazón financiero de Pekín.

La falta de un balance oficial de posibles víctimas fatales o heridos alimenta la incertidumbre global sobre el incidente. Las autoridades de seguridad pública centralizaron la investigación y coordinan las inspecciones de ingeniería estructural para determinar si el edificio corre riesgo de colapso parcial. (Agencia OPI Santa Cruz)