Eduardo Duhalde cuestionó la capacidad de Javier Milei para gobernar

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El ex mandatario nacional impulsa el Movimiento Productivo Argentino para nuclear a sectores del peronismo y del radicalismo de cara a las próximas instancias electorales.

Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, afirmó que el actual mandatario Javier Milei carece de las aptitudes necesarias para administrar el Poder Ejecutivo Nacional debido a sus recurrentes confrontaciones públicas. El dirigente peronista formalizó sus críticas en Buenos Aires el 26 de junio de 2026 durante una entrevista radial, donde vinculó las dificultades de la gestión de la Presidencia de la Nación con los rasgos temperamentales del jefe de Estado. La declaración no involucra fondos públicos directos, pero busca disputar la representación de la oposición mediante el reagrupamiento de estructuras partidarias tradicionales en el territorio bonaerense.

El referente político extendió sus cuestionamientos hacia la administración de la Provincia de Buenos Aires, al señalar que el gobernador Axel Kicillof carece de origen territorial en dicho distrito. Ante este escenario, el ex jefe de Estado mencionó a Julio Alak, intendente de La Plata, y a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, como los dirigentes capacitados para suceder al actual mandatario provincial en el sillón de Dardo Rocha. Las definiciones institucionales ocurrieron en el marco de la presentación pública de una nueva línea interna partidaria.

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Lanzamiento del Movimiento Productivo Argentino y proyecciones electorales

La iniciativa busca dar contención política a diferentes sectores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical. “El presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando”, aseguró Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación Argentina, al fundamentar la necesidad de construir una alternativa de centro. El fundador del espacio manifestó una expectativa electoral elevada respecto al alcance de esta confluencia multipartidaria.

“Estoy convencido de que vamos a sacar por lo menos el 50% de los votos”, vaticinó el dirigente bonaerense al estimar el piso electoral del Movimiento Productivo Argentino. La estrategia del ex mandatario apunta a capturar el descontento de las estructuras tradicionales con el estilo de conducción de la Presidencia de la Nación. El posicionamiento busca instalar una mesa de negociación entre intendentes de la Provincia de Buenos Aires y referentes históricos de los dos partidos mayoritarios de la región.

El posicionamiento de la dirigencia histórica del peronismo bonaerense expone las tensiones internas acumuladas en la Provincia de Buenos Aires por la conducción del justicialismo. El control del aparato partidario provincial mantiene un esquema de fragmentación entre los intendentes del Gran Buenos Aires, la agrupación La Cámpora y el armado político propio de la gobernación provincial.

La reaparición del ex presidente coincide con los movimientos de recomposición interna que iniciaron diversos gobernadores y jefes comunales frente al ajuste fiscal de la Presidencia de la Nación. Los intendentes del conurbano bonaerense reclaman mayor autonomía y descentralización de recursos ante la parálisis de la obra pública nacional y provincial.

La postulación anticipada de alternativas para la gobernación busca limitar la influencia del mandatario provincial en el armado de las listas legislativas futuras. La exclusión del origen bonaerense como criterio de legitimación política representa un argumento recurrente de los barones territoriales para retener el control de las estructuras de decisión distritales. (Agencia OPI Santa Cruz)