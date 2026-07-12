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Ante la profunda crisis que aqueja a la policía de la provincia y al gobierno ante los problemas salariales irresueltos, el día sábado efectivos y retirados decidieron encadenarse a la reja de casa de gobierno bloqueando la entrada al palacio gubernamental; por esta razón realizamos algunas consultas en el lugar para saber si quienes se encuentran amarrados a la puerta de entrada, permitirán el ingreso de funcionarios y empleados y nos dijeron de forma tajante que no.

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Si este impedimento se lleva a cabo, mañana lunes, personal administrativo, funcionarios del gobierno y el propio gobernador, podrían verse impedidos de entrar a cumplir sus funciones y de esta manera el gobierno central quedaría sin posibilidad de funcionar administrativamente.

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A partir de la decisión del gobierno de aumentar por decreto a los policías, los cuadros en conflicto, además de rechazar la medida, han reclamado más negociación, que sean escuchados, se eliminen la sumas en negro y los aumentos no se extiendan en pequeños porcentajes, durante los 6 meses que restan del año.

Policías encadenados en la reja ¿Permitirán mañana el ingreso de funcionarios y personal a casa de gobierno? – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Por su parte las autoridades han hecho fuertes declaraciones en relación a que lo ofertado es lo máximo que el gobierno puede dar y amenazaron con comenzar a realizar descuento de los días no trabajados por los policías, quienes han asegurado que de ninguna manera procede que hagan descuentos de haberes, toda vez que la policía cumple con su tarea diaria, solo que no reconoce las órdenes superiores, pero mantienen las tareas mínimas de emergencias, detenciones y acuden cuando se produce un delito.

Por el momento la situación sigue muy tensa y habrá que ver desde mañana lunes, si todo comienza a encarrilarse o la crisis se profundiza en virtud de la tensión que se aplica en este conflicto día a día, lo cual el gobierno lo quiere hacer ver como político y los policías repiten que es simple y sencillamente, salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)