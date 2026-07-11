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Este sábado los policías en protesta se encadenaron en la verja de la casa de gobierno colocando las esposas cerradas sobre una cadena donde luego de los tres primeros retirados que iniciaron esta acción, comenzaron a sumarse otros compañeros bloqueando totalmente el acceso al ingreso principal del palacio de gobierno.

En el lugar OPI Santa Cruz pudo rescatar algunos testimonios de gente muy enojada con el gobierno y con las autoridades policiales “Nos dan sueldos de hambre, nos ofrecen sumas en negro y aumentos miserables a cobrar en 6 meses. Eso así no va y de aquí no nos vamos a ir hasta que no den una respuesta”, señaló uno de los policías en actividad pero vestido de civil.

Otros compañeros, por su parte, recordaron que ayer en la última reunión de la mesa del salario no hubo avances por la postura que tiene el gobierno de no flexibilizar los tiempos y sacar los montos de dinero en negro “Y a partir de anoche decidimos que no nos vamos a ir de acá hasta que nos traten con seriedad y justicia. Un policía no puede llevar la comida a su casa y pide préstamos para subsistir y se hace una bola de nieve que terminamos cobrando una miseria y cuando cobramos debemos todo”, indicó el agente ofuscado.

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Por otro lado con respecto a los jubilados, es el sector que más adelante lleva el conflicto y de hecho fueron los primeros que hoy sábados se engrillaron a la verja de casa de gobierno.

La enorme carpa que anoche instalaron frente a la Jefatura, se encuentra muy asistida por efectivos en actividad (de civil), retirados y familiares. Acarrean leña y madera para calefaccionares preparándose para una noche durísima, donde a las 20:00hs la temperatura está por debajo de los cero grados y se anuncian nevadas para las próximas horas/días. (Agencia OPI Santa Cruz)