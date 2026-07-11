La Justicia investiga a la sobrina de Insaurralde por Always Group

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La firma Always Group S.A. ingresó al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires diez días después de la asunción del dirigente como jefe de Gabinete. La maniobra revela un presunto esquema de triangulación financiera.

Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, enfrenta una nueva investigación judicial que vincula a su entorno familiar directo con la empresa tecnológica Always Group S.A., proveedora estatal de sistemas de fotomultas. La maniobra expone contratos de servicios en la jurisdicción bonaerense consolidados desde septiembre de 2021, involucrando presuntas triangulaciones financieras con fondos públicos.

¿Cómo se vincula el entorno familiar con Always Group S.A.?

Según la investigación documental de la periodista Guadalupe Vázquez en Radio Rivadavia, Priscila Ferrante, sobrina de la expareja de Insaurralde, trabajó formalmente para la contratista entre los años 2016 y 2018. La sociedad comercial provee cinemómetros y equipamiento para la fiscalización del tránsito automotor. El registro corporativo indica que el alta de la compañía como proveedora provincial ocurrió exactamente diez días posteriores a la jura del dirigente político.

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“Fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete. Una coincidencia, casualidad, no lo creo“, afirmó Guadalupe Vázquez, periodista de Radio Rivadavia.

¿Qué medidas dispuso la Justicia federal sobre los implicados?

A partir de los reportes, el magistrado interviniente ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre las cuentas de Priscila Ferrante para auditar la evolución de sus activos. La mujer registra menciones en una causa conexa por presuntas maniobras de facturación apócrifa ejecutadas con Ever Russo, su expareja. Todo el material respaldatorio ingresó a los despachos de Sergio Morla, fiscal a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, y Álvaro Garganta, responsable del expediente sobre la concesión de fotomultas.

¿Qué rol cumplen las universidades y municipios en las contrataciones?

El mecanismo denunciado exige la triangulación de dinero público a través de universidades nacionales para canalizar los desembolsos viales evadiendo controles directos. Always Group S.A. fija el mismo domicilio legal que otras sociedades comerciales sospechadas y opera como proveedora oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del municipio de Almirante Brown. La restricción al registro de proveedores en el distrito de Lomas de Zamora impide confirmar la adjudicación documental local, aunque los equipos de fotomultas operativos allí poseen la misma homologación tecnológica de la empresa.

El sistema de fiscalización vial de la jurisdicción bonaerense acumula investigaciones penales previas focalizadas en adjudicaciones opacas. El esquema de recaudación quedó bajo escrutinio judicial durante la administración de Jorge D’Onofrio frente al Ministerio de Transporte.

La apertura de esta línea investigativa se suma a los expedientes sobre las fuentes de ingresos no declarados atribuidas al exfuncionario provincial. Las pesquisas actuales auditan el manejo de partidas presupuestarias desde la Jefatura de Gabinete bonaerense, la administración de salas de juego y el financiamiento de desarrollos inmobiliarios construidos en la costa atlántica. (Agencia OPI Santa Cruz)