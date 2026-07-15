El Gobierno licita exploración de hidrocarburos en el mar argentino

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La medida administrativa delega en la Secretaría de Energía la potestad para confeccionar los pliegos del concurso internacional. La normativa de habilitación exceptúa bienes del Banco Central del alcance de tribunales externos.

El Gobierno nacional abrió el proceso para adjudicar permisos de exploración hidrocarburífera en la costa afuera del mar territorial. La medida se formalizó mediante el Decreto N° 590/2026, publicado este miércoles 15 de julio de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La disposición se concentra sobre el área de exploración denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, y abarca una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El origen de la iniciativa responde a una manifestación de interés privado presentada el 14 de febrero de 2025 por la operadora multinacional Challenger Energy Group PLC.

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A partir de la publicación, la Secretaría de Energía de la Nación asume el control del trámite para convocar a un concurso público internacional destinado a empresas de alta solvencia técnica y financiera. Los eventuales adjudicatarios de las concesiones quedarán sujetos a la Ley N° 17.319 de hidrocarburos para el pago de regalías sobre la producción.

Cláusulas de excepción judicial y resguardo de reservas

La normativa nacional delega en la autoridad energética la aprobación definitiva del pliego de bases y condiciones para garantizar inversiones transparentes. No obstante, el texto del Decreto N° 590/2026 prevé cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales ubicados fuera del país, un mecanismo habitual en este tipo de contratos que suele encender alarmas sobre la soberanía jurídica.

La norma de blindaje protege las reservas del Banco Central de la República Argentina de cualquier intento de embargo, al igual que los bienes estatales de dominio público y las redes de servicios esenciales.

El respaldo de la plataforma marítima extendida

El avance exploratorio sobre el cuadrante CAN_200 encuentra su sustento en la consolidación de los límites exteriores de la plataforma continental. La superficie marítima argentina incorporó de forma soberana un total de 1.782.500 kilómetros cuadrados adicionales, fundamentada en las directrices técnicas que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU dictó en el año 2016.

La ratificación de estos límites permite al Estado nacional planificar la renta de recursos naturales a largo plazo. Las firmas extranjeras interesadas en el área marítima deberán someterse a controles cruzados antes de obtener las concesiones definitivas de explotación hidrocarburífera. (Agencia OPI Santa Cruz)