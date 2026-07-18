Cambios en el Gabinete abren disputas por las cajas del Estado

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La publicación de la Resolución 581 en el Boletín Oficial expuso tensiones entre la Secretaría General de la Presidencia y el asesorismo libertario por el manejo de fondos tecnológicos.

Diego Santilli, jefe de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, absorbió el control formal de las telecomunicaciones y empresas tecnológicas estatales. La reconfiguración administrativa generó fricciones en el Poder Ejecutivo por la quita de competencias a los funcionarios del entorno presidencial.

El reordenamiento estratégico se oficializó en julio de 2026 mediante la Resolución N° 581/2026. Los cambios afectaron de manera directa la órbita de influencia de Santiago Caputo, asesor presidencial, cuyas segundas líneas controlaban áreas de financiamiento e infraestructura digital.

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El entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, interpretó la medida como un límite operativo al esquema del consultor. La modificación normativa activó versiones sobre posibles desplazamientos futuros en la Secretaría de Inteligencia del Estado y en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El reacomodamiento de las cajas tecnológicas

El Ente Nacional de Comunicaciones funcionaba bajo la tutela de Darío Genua, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Los cambios normativos mudaron esa estructura regulatoria junto con la Agencia de Acceso a la Información Pública.

La concentración de firmas estatales refuerza la centralidad política del ministro coordinador.

Por orden del Poder Ejecutivo, las acciones de ARSAT y del Correo Argentino quedaron bajo la responsabilidad operativa de Gustavo Coria, responsable de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación. Los operadores de La Libertad Avanza negaron una ruptura abierta entre los miembros del denominado triángulo de hierro oficialista.

Equilibrios y convenios en el oficialismo

Las líneas aliadas que responden a los primos Martín Menem y Eduardo Menem observan el rol de articulador que despliega el jefe de ministros. Las segundas líneas ligadas al asesoramiento presidencial mantendrán sus cargos técnicos para evitar una parálisis de gestión.

“Todo estuvo conversado de antemano“, aseguraron fuentes partidarias respecto al pacto político sellado entre los funcionarios del gabinete nacional para evitar colisiones institucionales.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación conservará las subsecretarías de TIC, Innovación, Ciencia y Tecnología, y la división de Gestión Administrativa. La dependencia mantiene bajo su control directo organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia de Promoción de I+D+O, el Centro Nacional de Ciberseguridad y el desarrollo del Vehículo Espacial de Nueva Generación. (Agencia OPI Santa Cruz)