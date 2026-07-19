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La administración europea alegó regulaciones globales para justificar el paso de su flota de guerra, mientras los mandos locales coordinan patrullajes y analizan presentaciones ante foros multilaterales.

El gobierno del Reino Unido rechazó formalmente la protesta diplomática presentada por la Cancillería de la República Argentina debido al tránsito no autorizado de un buque de guerra británico por aguas jurisdiccionales nacionales. La nave militar navegó desde las Islas Malvinas con destino al puerto de Montevideo sin emitir solicitudes de permiso previas al Estado argentino.

La diplomacia británica sostuvo que el destructor HMS Medway, una unidad de combate Tipo 45 provista de sistemas de defensa aérea, actuó bajo el principio internacional de paso inocente. Según los reportes del Foreign Office del Reino Unido difundidos por la cadena informativa BBC Mundo, la corona británica desconoce las regulaciones de navegación que la administración argentina intenta aplicar sobre el espacio marítimo del Atlántico Sur.

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Ante este escenario, el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina advirtió que los movimientos de naves de la Marina Real británica se incrementaron durante los últimos meses de manera continua. La cartera militar argentina calificó el hecho como parte de una serie de incursiones sistemáticas y coordina medidas de vigilancia estratégica para custodiar los corredores marítimos de la plataforma continental.

Despliegue militar en el Atlántico Sur

La justificación de Londres se fundamenta en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado que el país europeo utiliza para convalidar los desplazamientos habituales de su flota desde el enclave colonial americano. Fuentes de The Telegraph precisaron que el navío cumple funciones operativas dentro del esquema de rotación de fuerzas desplegado de forma permanente en el archipiélago desde el año 1982.

La tensión escaló en las oficinas de Buenos Aires, donde los funcionarios técnicos recopilan los registros de posicionamiento de la nave extranjera.

“El episodio no es aislado“, señalaron los voceros oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina al confirmar que el patrullaje marítimo detectó maniobras similares por parte de otras unidades de superficie británicas en los últimos meses.

Silencio regional y resoluciones diplomáticas

Mientras el destructor se encuentra amarrado en el puerto de Montevideo para ejecutar tareas logísticas de reabastecimiento y mantenimiento técnico, la postura geopolítica de los países vecinos añade una arista al conflicto. La administración de la República Oriental del Uruguay optó por el silencio institucional y no emitió declaraciones sobre el paso de la nave de guerra por el corredor bajo litigio internacional.

El incidente altera el escenario diplomático posterior a las deliberaciones de los organismos multilaterales. Durante el mes de junio de 2026, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas dictó una nueva resolución donde instó formalmente a ambos Estados a retomar las negociaciones bilaterales para resolver la disputa de soberanía territorial.

A pesar de esta recomendación internacional, los informes de la agencia internacional Reuters confirman que el Reino Unido mantiene un proceso de inversión económica constante en la base militar de las Islas Malvinas. El plan británico contempla la modernización de la infraestructura logística y el desarrollo de maniobras tácticas conjuntas, consolidando una postura inflexible frente a los reclamos soberanos de la contraparte sudamericana. La Cancillería de la República Argentina ratificá que mantendrá el monitoreo permanente sobre la dotación naval extranjera en la región austral. (Agencia OPI Santa Cruz)