Gobierno suspende feriado y festejos por la Selección

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La negativa de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni a realizar actos públicos forzó a la administración libertaria a desactivar el esquema de asueto y limitar la agenda a un recibimiento formal en Ezeiza.

Javier Milei, presidente de la Nación, canceló la emisión de un decreto de feriado nacional este lunes 20 de julio de 2026 tras el rechazo del plantel de la Selección argentina de fútbol a realizar celebraciones públicas. El seleccionado arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un esquema reducido luego de perder la final del Mundial 2026 frente a España por 1 a 0 el domingo 19 de julio de 2026.

La postura de los futbolistas forzó un giro drástico en la planificación del Poder Ejecutivo Nacional. El capitán Lionel Messi desistió de pisar suelo argentino y voló directamente hacia Miami, lo que desarticuló cualquier convocatoria masiva. Fuentes gubernamentales confirmaron a OPI Santa Cruz que el canal de negociación se abrió entre Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y un enviado reservado que responde de forma directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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El operativo de contingencia quedó a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, en coordinación con las autoridades de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. La recepción oficial en la pista de aterrizaje estará limitada al despliegue de una guardia de honor del Regimiento de Granaderos a Caballo, programada para las 19:00 horas, momento exacto en que tocará tierra el vuelo chárter de la delegación.

Coordinación bajo reserva y despliegue en el centro porteño

Los funcionarios nacionales optaron por dilatar el anuncio formal del esquema de actividades hasta consolidar la interna gubernamental, temerosos de que una comunicación apresurada profundice el costo político de una jornada que preveían histórica. La orden inicial de la jefatura de Estado apuntaba a capitalizar el logro deportivo en el balcón de la sede de gobierno, una postal que la negativa del cuerpo técnico y los futbolistas clausuró de forma definitiva.

“La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron“, admitió un vocero de la Casa Rosada.

La parálisis de los festejos impactó de inmediato en la fisonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde las primeras horas de la mañana, el perímetro de la Casa Rosada amaneció completamente vallado, bajo una estricta custodia que interrumpió la circulación vehicular en las avenidas y calles linderas.

El repliegue de las fuerzas de seguridad

El bloqueo del microcentro porteño respondió a directivas explícitas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos mandos técnicos coordinaron las restricciones con las fuerzas federales. La traza urbana permanecerá blindada hasta las primeras horas de la tarde, una vez que el personal jerárquico de ambas jurisdicciones formalice el acta que da por finalizada la alerta por concentraciones masivas.

El destino final de los jugadores que viajan en la aeronave de la línea de bandera será el predio deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. Los futbolistas tienen previsto cenar en las instalaciones del complejo y romper la concentración de inmediato, desactivando el último intento oficial por postergar las actividades conmemorativas hacia el martes 21 de julio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)