Diego Santilli defendió la gestión de Milei y confirmó agenda del FMI

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El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, ratificó la orientación económica del gobierno del presidente Javier Milei, fustigó con dureza a la oposición peronista y confirmó detalles sobre la agenda oficial que mantendrá la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en territorio argentino.

Durante una entrevista emitida en el canal LN+, el funcionario sostuvo que el país atraviesa una fase de ordenamiento macroeconómico basada en el equilibrio fiscal y el empuje de sectores estratégicos. En sus declaraciones, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien acusó de la destrucción económica bonaerense, al tiempo que exigió al expresidente Alberto Fernández que guarde silencio ante el proceso de desaceleración inflacionaria.

El ministro coordinador remarcó que el Ejecutivo nacional se prepara para reanudar el tratamiento parlamentario de reformas estructurales en el Congreso de la Nación, entre las que incluyó cambios en la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina y modificaciones al sistema electoral.

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Avance en Vaca Muerta y la agenda del FMI

En el plano de las relaciones internacionales y el financiamiento externo, Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, confirmó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, recorrerá la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén en el marco de la gira oficial que inicia este lunes.

El funcionario remarcó que la presencia de la máxima autoridad del organismo de crédito en la cuenca neuquina representa un cambio de paradigma en el vínculo bilateral, orientando el diálogo hacia el esquema de desarrollo económico y la capacidad exportadora de gas y petróleo que encabezan YPF junto a firmas del sector privado.

“Viene Kristalina Georgieva. ¿Qué va a recorrer? Cuando antes venía el Fondo Monetario a discutir si Argentina puede pagar, cómo está el plan económico, ahora va a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va? A Vaca Muerta“, afirmó Diego Santilli.

Críticas a la oposición y balance de indicadores

El jefe de Gabinete cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el fallo judicial en el fuero de Estados Unidos que determinó un pasivo de 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF. Asimismo, recriminó la gestión provincial en materia de seguridad y cuestionó el impacto de las administraciones peronistas sobre el nivel de ingresos de los trabajadores formales.

En relación a la evolución de los índices socioeconómicos, la jefatura de Gabinete expuso cifras de recuperación general.

“Pasamos de 57% de pobreza al 29%, que es un montón igual, pero vamos mejor. La pobreza infantil, ¿dónde estaba? Casi en el 70%, hoy está en el 42%. La indigencia del 20% pasó al 6%. Por supuesto que no alcanza, pero ese es el cambio que ha planteado el Presidente“, subrayó Santilli.

Acuerdos comerciales y proyección productiva

El titular de la cartera de ministros ponderó la apertura de mercados externos, citando el entendimiento arancelario con Estados Unidos que involucra 1.675 productos con arancel cero y un tratamiento preferencial del 25% respecto a otros competidores de la región. De acuerdo con las proyecciones de la Jefatura de Gabinete, 12 de los 16 sectores de la economía nacional registran márgenes de crecimiento, impulsados por la minería del litio en Salta, Jujuy y Catamarca, junto a la actividad energética en San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

En el ámbito estrictamente político, la construcción territorial del oficialismo continúa bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, con la meta fijada en consolidar la representación legislativa de cara a la reapertura de sesiones el 1º de agosto de 2026 en el Congreso de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)