El dueño de Sur Finanzas se desligó de Tapia en causa por lavado

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El financiero imputado por asociación ilícita rompió el silencio para negar las acusaciones por lavado de activos y desmarcarse de la conducción de la casa matriz del fútbol argentino.

El titular de la firma Sur Finanzas, Ariel Vallejo, afirmó su inocencia en el marco de la investigación judicial por presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero que involucran el financiamiento a clubes deportivos.

En apariciones mediáticas, el empresario justificó el origen de sus activos en la expansión de sus firmas y desestimó que su cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, le otorgara ventajas comerciales o cobertura en los tribunales.

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Las declaraciones del financista buscaron desvincular el crecimiento económico de su compañía de las maniobras opacas que investiga la Justicia en los contratos de sponsoreo de la Liga Profesional de Fútbol.

Dinero de fondo, sponsoreo y la sombra de la AFA

El despliegue comercial de Sur Finanzas comenzó con el auspicio al club Barracas Central para luego extenderse a la estructura de la Liga Profesional de Fútbol. Según la versión vertida por Ariel Vallejo, la firma operaba en el mercado bancario y bursátil cinco años antes de ingresar al negocio de la pelota.

Durante su descargo público, el empresario intentó desmarcarse de las causas paralelas que salpican al entorno de la dirigencia deportiva nacional, donde aparecen señalados el propio Claudio Tapia y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

“No pongo las manos en el fuego ni por Tapia ni por nadie. Yo solo creo que soy inocente y que mis empresas ya trabajaban desde cinco años antes de que existiera este vínculo con el fútbol“, afirmó Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.

Vínculos dirigentes y el retorno a la informalidad

En su argumentación, la cara visible de Sur Finanzas admitió relaciones comerciales previas con el prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino, Luciano Nakis, surgidas a partir de acuerdos de patrocinio deportivo. Asimismo, intentó restarle peso al expediente al calificar a su compañía como un “chivo expiatorio” dentro del tablero judicial.

Al responder sobre la exhibición de bienes de lujo, la compra de un vehículo marca Ferrari y relojes de alta gama, el imputado aseveró que sus ingresos mensuales oscilaban entre los 40.000 y 50.000 dólares, cifra con la que argumenta haber justificado su patrimonio ante los organismos de control.

El financista confirmó que abandonó la actividad corporativa regular y que actualmente opera en el circuito de divisas no regulado.

“Ahora vivo de actividad financiera informal, como vive el 50% del país. Volví a mis tiempos felices. Soy una especie de arbolito; en cualquier momento me paro en Florida y Lavalle“, irónico sostuvo Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. (Agencia OPI Santa Cruz)