El petróleo Brent cayó a US$ 87 y presiona los combustibles

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El barril Brent retrocedió un 5% diario y reconfigura las estimaciones de precios para el mercado energético.

El precio internacional del petróleo perforó el piso de los US$ 90 este lunes 27 de julio de 2026 al cotizar a US$ 87 por barril Brent, lo que representa una caída del 5% en la jornada. La causa principal de este descenso radica en la decisión geopolítica de Estados Unidos de pausar por segunda noche consecutiva sus ataques militares contra Irán, escenario que redujo la prima de riesgo energético global.

Esta contracción en la cotización internacional alivia de forma directa las presiones alcistas sobre las bolsas del exterior y corta la racha especulativa de las últimas semanas. Sin embargo, los analistas financieros internacionales advierten que la alta volatilidad del mercado bélico condiciona el traslado automático de esta baja a los valores del mercado interno argentino.

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En las provincias del sur argentino, la fluctuación del barril afecta de manera directa el esquema de liquidación de regalías hidrocarburíferas y el cálculo del valor del barril de crude criollo. Las petroleras operantes en la cuenca patagónica reevalúan la viabilidad de sus proyecciones de inversión a corto plazo frente a este nuevo piso tarifario internacional.

3 claves para entender esta medida:

El petróleo Brent descendió un 5% hasta ubicarse en US$ 87 por barril.

hasta ubicarse en por barril. La causa directa fue la pausa en las acciones militares de Estados Unidos hacia Irán .

hacia . La volatilidad del mercado global frena un traslado inmediato a la baja de las naftas locales.

¿Cómo afecta la caída del petróleo al precio de las naftas en Argentina?

El descenso del barril a US$ 87 frena el traslado de incrementos internacionales a los precios de surtidor en las estaciones de servicio de YPF y sus competidoras. Sin embargo, la brecha entre el barril internacional y los costos internos en moneda local dilata cualquier recorte inmediato en los precios de la gasolina y el gasoil.

“La distensión militar redujo la prima de riesgo, pero la volatilidad impide proyectar un piso estable para el crudo“, señalaron analistas internacionales de mercado.

¿Por qué no bajan de inmediato los combustibles en la Patagonia?

La dinámica de precios interna responde a la depreciación del peso argentino frente al dólar estadounidense y a la actualización diferida de los impuestos a los combustibles líquidos. El mercado local opera con desacople temporal respecto del Brent.

Precio del barril Brent: US$ 87 (reducción del 5% ).

(reducción del ). Factor determinante: Suspensión temporal de ofensivas bélicas en Medio Oriente.

Suspensión temporal de ofensivas bélicas en Medio Oriente. Efecto en surtidor: Congelamiento de presiones alcistas sin baja efectiva proyectada a corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)