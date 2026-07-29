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El Poder Ejecutivo formalizará el envío a la Cámara de Diputados de un texto legislativo redactado por la cúpula económica que impone sanciones penales a funcionarios que violen la autonomía monetaria e introduce un mecanismo de paralización administrativa ante la falta de presupuesto.

Javier Milei, presidente de la Nación, expondrá en un mensaje grabado mañana 30 de julio a las 20 horas las modificaciones que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación para reestructurar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa legal fija como único mandato formal del organismo la preservación del valor de la moneda y veda por completo el auxilio financiero al Tesoro.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, elaboró la propuesta técnica en coordinación con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina. El texto definitivo ingresará a la Cámara de Diputados de la Nación al término del receso parlamentario invernal, instancia en la que la bancada oficialista confía en reunir el respaldo normativo para su sanción.

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El articulado establece un régimen de responsabilidad penal sobre las autoridades de la entidad financiera y sobre todo funcionario público que autorice giros para cubrir partidas del Tesoro. El proyecto elimina de forma permanente las transferencias de utilidades contables, cancela la emisión de letras intransferibles para el financiamiento estatal y endurece los requisitos legales requeridos para remover a la cúpula de la institución.

Sanciones penales y el modelo de paralización presupuestaria

La iniciativa introduce la figura del bloqueo presupuestario —denominado shutdown en la legislación de Estados Unidos— para forzar la disciplina sobre el gasto público. Bajo este esquema, la administración pública quedará impedida de operar o generar compromisos de pago en el momento exacto en que se agoten las partidas crediticias aprobadas por el Poder Legislativo, cancelando la posibilidad de acudir al endeudamiento o al auxilio monetario para cubrir excedentes de caja.

“Los votos están para sancionar el proyecto lo antes posible“, expresaron voceros del bloque oficialista respecto a las negociaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados de la Nación.

El blindaje institucional busca cerrar el paso a futuras intervenciones políticas sobre la caja del ente regulador.

Restricciones operativas y fin de la asistencia al Tesoro

El proyecto registrado para debate parlamentario extingue los instrumentos históricos que utilizaron distintas administraciones para sostener el gasto corriente. La norma suprime de forma definitiva la colocación de letras intransferibles, cancela el giro de utilidades contables simuladas y modifica las causales de remoción de los integrantes del Directorio del Banco Central de la República Argentina, otorgándoles estabilidad legal frente a eventuales giros en la conducción del gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)