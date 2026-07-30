Alertan a proveedores por intento de estafa

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La Secretaría de Estado de Comercio e Industria reiteró una alerta a proveedores porque se detectaron intentos de estafa vinculados al Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE).

Personas ajenas al organismo “estarían contactando a proveedores y presentándose falsamente como representantes del registro. El objetivo sería solicitar información personal, bancaria o documentación sensible”, indicaron oficialmente.

Desde el área encargada de gestionar el RUPAE solicitaron a los proveedores “extremar los cuidados ante llamadas, mensajes de WhatsApp o contactos realizados mediante redes sociales”.

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“El RUPAE no solicita datos personales, claves, información bancaria ni documentación sensible por llamadas, WhatsApp o redes sociales”, señalaron.

Se destacó que los trámites vinculados al registro “se realizan únicamente de manera presencial o mediante el correo electrónico oficial [email protected]”. (Agencia OPI Santa Cruz)