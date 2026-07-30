Flybondi canceló el 75 por ciento de los vuelos y restringe operaciones

- Publicidad -

La low cost redujo su flota a tres aeronaves diarias y acumula suspensiones masivas mientras el gobierno de Brasil bloqueó la comercialización de nuevas rutas.

El 75,73% de los vuelos domésticos de Flybondi programados para julio fueron cancelados. La aerolínea operó este mes con un promedio de apenas tres aviones activos diarios sobre una flota original de 19 unidades. El efecto directo es la intimación oficial de la ANAC para frenar el colapso operativo y auditar la venta continua de pasajes sin respaldo logístico.

La caída operativa expone un modelo de negocios fracturado que arrastra 2.081 servicios suspendidos sobre los 10.204 programados desde el inicio de 2026. La principal causa es la reducción drástica de las aeronaves disponibles en plataforma frente a una estructura comercial que no detuvo la sobreventa de tickets. La empresa perteneciente al grupo COC Global proyecta vuelos que estadísticamente no puede garantizar y evalúa un cambio de marca comercial hacia OCA Air para licuar el pasivo reputacional.

- Publicidad -

El impacto de esta parálisis forzó la intervención de los entes reguladores sudamericanos. La ANAC de Brasil aplicó una medida cautelar inmediata que prohíbe la comercialización de tickets para las rutas hacia Florianópolis, Maceió y Salvador, tras detectar que la compañía anuló el 79% de sus operaciones hacia territorio brasileño entre el 1 y el 27 de julio. La autoridad vecina fijó un plazo límite hasta el 3 de agosto para revertir las fallas antes de bloquear la conexión troncal Buenos Aires-Río de Janeiro.

3 claves para entender esta medida:

La puntualidad de la aerolínea se desplomó al 7,32% durante el mes de julio.

durante el mes de julio. La flota activa pasó de 19 aviones operativos diarios a un mínimo de 3 unidades.

aviones operativos diarios a un mínimo de unidades. La autoridad aeronáutica brasileña bloqueó la venta de pasajes a tres destinos turísticos.

¿Cómo afecta esta crisis operativa a tus pasajes comprados?

El impacto financiero recae enteramente sobre los usuarios que adquirieron tickets de forma anticipada. Los pasajeros enfrentan el pago de costos extra por reprogramaciones de último momento, la pérdida de noches de hotel abonadas previamente y la obligación de comprar pasajes en compañías competidoras como Aerolíneas Argentinas o JetSMART a tarifas de emergencia.

Esto se debe a que la empresa sigue cobrando ingresos por vuelos que carecen de aeronaves asignadas. La imposibilidad de volar liquida el poder adquisitivo del usuario, quien queda atrapado en procesos de reintegro que demoran semanas y pierden valor real frente a la inflación mensual al momento de la devolución del dinero.

“Flybondi canceló más del 20% de sus vuelos desde comienzos de 2026 y la situación se agravó en abril sin soporte operativo suficiente, en contraste con el desempeño de otras aerolíneas“, detalló la senadora Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo, en su pedido de informes ante las autoridades.

¿Por qué la ANAC interviene ahora y qué pasará con la aerolínea?

El organismo regulador argentino intimó a la empresa a entregar un plan de acción escrito detallando la matriz exacta entre flota activa y pasajes vendidos. El objetivo de esta medida es evitar un escenario de inmovilización total de la flota por cuestiones de seguridad operacional.

A diferencia de la legislación de Brasil, las normativas locales impiden la suspensión preventiva de venta de pasajes para operadores habilitados. Las autoridades aplicarán sanciones directas ante la comprobación técnica de sobreventa o falta de asistencia a los damnificados. La reconfiguración del esquema comercial hacia la posible firma OCA Air no extingue las responsabilidades patrimoniales frente a los usuarios afectados ni borra la deuda acumulada, dejando el expediente sujeto a las actas de infracción y sumarios que el Estado nacional ejecutará en los próximos días. (Agencia OPI Santa Cruz)