Javier Milei parte a Washington para una gira de tres días

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El jefe de Estado despliega contactos corporativos en Washington mientras la primera línea de ministros atiende negociaciones financieras en Tailandia, convenios judiciales en provincias y el operativo de custodia metropolitano.

El presidente Javier Milei viaja este martes a las 23:00 con destino a Washington, en lo que constituye su quinto traslado oficial a los Estados Unidos durante el año en curso. La comitiva ejecutiva arriba a las 9:30 del miércoles para iniciar un itinerario de tres jornadas orientado al contacto con inversores privados del rubro tecnológico, corporaciones energéticas y foros económicos.

El mandatario abre su actividad a las 18:00 con una audiencia con Andy Kleinman, directivo con trayectoria en tecnología y entretenimiento móvil, para luego recibir a Harold Hamm, fundador de Continental Resources y referente de la industria del petróleo estadounidense. La jornada concluye a las 20:00 en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, ámbito donde Milei recibe el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global y pronuncia un mensaje institucional.

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Las disertaciones centrales quedan programadas para el jueves 15 ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, espacio en el cual expone a las 11:20 bajo el lema sobre crecimiento económico y asume el galardón Global Champion of Free Enterprise. La permanencia concluye a las 17:00 en la Embajada argentina con la actividad de memoria del Holocausto de la IHRA, antes de emprender a las 21:00 el vuelo especial de regreso a Buenos Aires, fijado para el viernes a las 8:30.

El esquema de gestión en territorio nacional y en el exterior mantiene al ministro de Economía, Luis Caputo, en las sesiones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. En la sede de gobierno, los funcionarios de gabinete convocan a una Mesa Política y el vocero Adrián Ravier brinda conferencia regular.

La agenda ministerial asigna a Federico Sturzenegger intervenciones en el Foro de Competencia en Cancillería y en la Cumbre Logística, en tanto Juan Bautista Mahiques suscribe acuerdos de mediación y trata con Córdoba y La Pampa. Paralelamente, Alejandra Monteoliva asiste a la reunión de delincuencia organizada de la OEA, coordina tareas con Guillermo Montenegro en Mar del Plata y supervisa el dispositivo de seguridad en el AMBA ante la visita del Papa León XIV. (Agencia OPI Santa Cruz)