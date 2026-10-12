Perros asilvestrados aumentaron 226% y desplazaron a los zorros

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(OPI TdF) – Científicos detectaron 117 ejemplares mestizos en una estancia de 10.000 hectáreas tras relevar 21 estaciones con cámaras trampa, donde los cánidos invasores concentraron 87 eventos reproductivos y desplazaron por completo a la fauna nativa.

Un incremento del 226% en los registros de perros asilvestrados provocó el retroceso de las poblaciones de zorros en el área rural comprendida a 37 kilómetros de Río Grande y a 60 kilómetros de Tolhuin. El relevamiento abarcó un establecimiento de 10.000 hectáreas en el ecotono bosque-estepa de la Isla Grande mediante el despliegue de 21 estaciones de muestreo fotográfico continuo.

Los investigadores Emiliano Arona y Adrián Schiavini, con filiación en el CADIC-CONICET, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Wildlife Conservation Society, publicaron la primera evaluación ecológica de largo plazo sobre esta especie en la revista Perspectives in Ecology and Conservation. El dispositivo científico acumuló 37.003 eventos independientes e identificó a 117 individuos caninos mestizos de tamaño mediano a grande que colonizaron 16 de los 21 puntos monitoreados.

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El cotejo de capturas arrojó una caída del 66% en las detecciones de zorro chilla, mientras que los registros de guanacos crecieron 40% durante el trabajo de campo iniciado en octubre de 2018. Las cámaras confirmaron la exclusión espacial absoluta entre ambos depredadores, dado que perros y zorros nunca coincidieron de manera simultánea frente a una misma estación.

Las imágenes contabilizaron 87 eventos de cachorros con foco reproductivo en el sur del predio, principalmente durante las estaciones de otoño e invierno, hasta el cierre del relevamiento en noviembre de 2023. Aunque las jaurías integraron grupos de hasta nueve ejemplares en primavera, los individuos solitarios prevalecieron en el promedio anual, acelerando su presencia de manera sostenida a partir de la primavera de 2021. (Agencia OPI Tierra del Fuego)