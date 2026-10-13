El turismo movilizó 313.610 millones de pesos con balance en baja

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El retroceso de la estadía promedio a 1,8 días recortó un 2,2% real los ingresos turísticos globales, pese a que 1.490.400 personas viajaron y elevaron el desembolso diario.

El movimiento turístico del último fin de semana largo generó un impacto económico directo de $ 313.610 millones, lo que representó una caída real del 2,2% frente al mismo período del año anterior, según un informe oficial difundido recientemente por la CAME. La retracción en la facturación global ocurrió a pesar de que 1.490.400 turistas se desplazaron por el país, cifra que marcó un incremento interanual del 3,5%.

La merma en los ingresos totales obedeció a la reducción de la permanencia en destino, que pasó de 2 a 1,8 días, consolidando un retroceso del 10% interanual. Este acortamiento temporal neutralizó el comportamiento del desembolso medio diario por persona, que se ubicó en $ 116.900 y arrojó una suba real del 5% respecto de 2025 tras descontar una inflación del 22,1%.

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La entidad mercantil detalló que el flujo de visitantes estuvo dominado por “viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas” ante presupuestos familiares restringidos. El reporte remarcó que “aunque viajaron más personas y cada una gastó más por día en términos reales, la menor duración de las estadías hizo que el movimiento económico total resultara inferior al del año anterior, una vez descontado el efecto precios”.

Entre las plazas con mayor actividad financiera figuró la Ciudad de Buenos Aires, donde el arribo de visitantes dejó ingresos directos por $ 37.000 millones con un nivel de plazas ocupadas del 80%. En la provincia de Santa Fe, la concurrencia a festivales derivó en una inyección de $ 21.759 millones, registrando un promedio de ocupación general superior al 78% y del 85% en su capital administrativa.

El relevamiento expuso marcadas disparidades en las plazas del interior. En Córdoba, la ocupación hotelera osciló entre el 80% y el 88%, mientras que en Tucumán plazas como San Javier, Monteros y Tafí Viejo alcanzaron el 99%. En la región patagónica, San Carlos de Bariloche y Puerto Madryn reportaron registros del 80%, Mendoza promedió un 83% en sus valles cordilleranos, mientras que en el extremo opuesto Posadas anotó un 26,7% y Chaco computó una media del 40%. (Agencia OPI Santa Cruz)