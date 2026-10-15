Rige la primera ronda comercial para proyectos RIGI

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El Gobierno nacional convocó a 41 compañías adheridas al régimen fiscal y a 1.800 firmas proveedoras en Rosario para articular demandas de abastecimiento en minería, industria e infraestructura.

El Gobierno nacional formalizó la convocatoria para la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fijada para el 29 de octubre en la ciudad santafesina de Rosario. La actividad reunirá a representantes de 41 empresas que mantienen expedientes y proyectos ingresados bajo este esquema impositivo y aduanero preferencial, junto a corporaciones mineras y grandes contratistas de los sectores industrial, energético y de obras de infraestructura.

La estructura del encuentro prevé articular los requerimientos de compras de insumos y contratación de obras con una nómina oficializada de 1.800 proveedores locales de bienes de capital, tecnología y servicios industriales. La agenda administrativa contempla, además de las mesas directas de adjudicación comercial entre operadoras y contratistas, un circuito paralelo de vinculación operativa entre las propias firmas proveedoras registradas.

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El tratamiento específico de la actividad extractiva sumará la intervención institucional de los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, quienes integrarán un panel enfocado en el estado operativo de los proyectos metalíferos en sus jurisdicciones. La convocatoria oficial no desglosa montos de inversión por yacimiento ni partidas de compras comprometidas por las corporaciones participantes, limitando el temario a las condiciones de inserción productiva regional.

En el segmento corporativo, las firmas mineras Vicuña y Río Tinto expondrán sus requerimientos de homologación técnica e incorporación a cadenas de suministro. De forma complementaria, las compañías Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine mantendrán reuniones de trabajo para detallar los parámetros de selección y estándares de abastecimiento que exigirán a las empresas locales que aspiren a calificar en sus desarrollos.

El esquema de la jornada cerrará con un módulo centrado en instrumentos de liquidez y financiamiento corporativo para la cadena de suministros. En este espacio intervendrán emisores del Sistema de Garantías, operadores del Mercado de Capitales y entidades del sector bancario, con el propósito de evaluar líneas crediticias para los proveedores que deban asumir los costos operativos de escala que demandan los proyectos inscriptos bajo el RIGI. (Agencia OPI Santa Cruz)