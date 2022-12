¿Atanasio Pérez Osuna candidato a Intendente de Río Turbio?. Tropezar tantas veces con la misma piedra, hablaría mal de la sociedad

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Los pueblos son artífices de su propio destino y esta lapidaria verdad no exculpa a los políticos, que son parte de la sociedad que los pone ahí, es una forma de señalar que si bien los pueblos no se suicidan, las sociedades suelen cometer una y otra vez los mismos errores, suponiendo (o tal vez no) que van a lograr resultados diferentes.

El caso paradigmático en Santa Cruz es la cuenca carbonífera (28 de Noviembre y Río Turbio), donde de manera recurrente la población vota siempre a los mismos, esperanzados en lograr cosas distintas.

El actual intendente y varios ex intendente de Río Turbio junto al condenado Nelson Periotti

El modelo prebendario del oficialismo en esa parte sur de Santa Cruz, viene desarrollándose durante décadas y de manera recurrente, los pueblos votan al partido (FPV), independientemente de las personas.

Los ejes de campaña de cualquier candidato a intendente desde siempre allí es: el yacimiento de carbón y la Usina de 240 Mw; ninguna de las dos funciona. Ambas empresas han sido y son reductos de corrupción, clientelismo político, negocios de amigos y políticos y sumidero de fondos que ha llevado a la mayoría de los ex intendentes a estar imputados, procesados y condenados por corrupción.

El mejor “mal ejemplo”

En Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna es el paradigma de lo que trato de decir; es la conjunción de las malas artes políticas puestas “al servicio” de una sociedad a la que no beneficia, solo le promete un mundo mejor para llegar a una posición de poder, desde donde tejer su propia maraña de poder e intereses, siendo funcional a lo que le dictan desde la dirigencia política o partidaria.

Fue tres veces intendente de Río Turbio, fue Interventor de YCRT haciendo un plan canje o una especie de carrera de postas con otro turbiense que sigue amarrado a los beneficios del Estado: Matías Mazú. Ambos, han sido el símbolo de la cuenca carbonífera y por ende de cómo vota y piensa la sociedad en su conjunto.

No es mi intención volver a enumerar todas las investigaciones realizadas por OPI entre 2009 y 2018, la mayoría de las cuales se judicializaron y una de ellas, la construcción de la Avenida de los Mineros, la cual nunca se hizo en Río Turbio, pero se pagaron 50 millones de pesos a la empresa Fainser SA, generó la condena de Julio de Vido, José López, Pérez Osuna y Matías Mazú, entre otros.

Aquellos años eran épocas donde el armado de la asociación ilícita servía para discurrir fondos desde el Ministerio de Planificación, llegaban a través de YCRT, allí se unían la municipalidad de Río Turbio y la UTN, quienes armaban un círculo vicioso que cerraba la empresa española Isolux Corsán, la cual en aquel momento construía la Usina de 240 Mw.

En el 2015 la usina no alcanzaba a un 25% de construcción, estaba inoperativa y los gastos elevaban el kilovatio que pudiera producir, al doble del valor internacional. Se robaron todo. Atanasio Pérez Osuna fue una pieza clave de todo esto.

Sus gestiones al frente de la comuna comprendieron los periodos 1991/1995 – 1995/2000 y 2015/20190. Fue durante este último periodo que es detenido procesado y condenado a 4 años de prisión desde el 2018 al 2020. A partir de ese año accede a libertad condicional por el cambio de gobierno y como testigo fiel de sus delitos, tiene colocada una tobillera electrónica por haber sido condenado por defraudación al Estado ,

¿Otra vez muchachos?

En el cumpleaños número 80 de Río Turbio el actual Intendente Darío Menna hizo un festejo donde invitó a los ex intendentes, tal como destacamos en la nota anterior y allí estaba Atanasio Pérez Osuna en cuadro.

De manera individual Osuna vio la oportunidad de lanzar una precandidatura a intendente para el 2023, pero no lo hizo con seguridad y decisión tomada, lo tiró a modo de ensayo de prueba y error.

Osuna quiere “tantear” el ambiente social, para saber si existe la posibilidad de que lo voten en caso de proponerse. Sin embargo depende de otras decisiones superiores del partido, que por el momento no dejó traslucir.

Para no variar una fórmula, que aparentemente le ha dado resultado, volvió a hablar del sueño de la mina en producción y la generación de la Usina “14 Mineros”, que todos vienen escuchando hace décadas y hasta ahora, la mentira y el engaño a Osuna le ha dado resultado. Y eso no habla mal de él, habla mal de quienes lo ponen una y otra vez en el poder local mediante el voto.

Dijo en un medio “La gente me está pidiendo que vuelva a la política; así que lo estamos analizando y lo definiremos el año que viene. Hasta ahora estamos hablando con mucha gente y con mi familia y en cualquier momento vamos a tomar la decisión, después se verá en qué lugar”. Una falacia de Osuna.

El ex Interventor de YCRT sueña con tener protagonismo (y sueldo) en la cuenca carbonífera y en realidad no pasa de ser un deseo. Pocos dentro de la estructura política del personismo/kirchnerismo, se arriesgan a levantarle el pulgar a quien fue detenido y encarcelado por corrupción, en plena función como Intendente.

Osuna está desesperado por volver y por eso dice que “va a tomar la decisión en cualquier momento” (¿?) y “después verá el lugar”. Nada de eso es cierto. Osuna le está pasando un mensaje desesperado al FPV, diciéndole “que está disponible”.

Ambiente social

Consultadas algunas fuentes en la cuenca, aseguran que tiene el empuje de quienes fueron sus ex funcionarios y especialmente de la familia, algunos de los cuales lograron beneficios en el municipio local.

“Siempre va a haber un grupo que lo impulsa y gente que lo vote. Río Turbio es rehén del FPV y pongan quien pongan, acá lo votan. El tipo está tratando de abrir el juego para que el FPV retenga la intendencia, pero es poco probable… si no es eso, va a tratar de refugiarse en la política con fueros, tal vez como hizo el diputado Mazú. Por eso en Santa Cruz no quieren ni ver la Ley de Ficha Limpia”, dijo uno de los consultados señalando “habría que recordarle a la gente que Osuna fue detenido vergonzosamente, siendo intendente, lo mandaron a prisión y fue liberado por presiones políticas y está inhabilitado con exoneración para cumplir cargos públicos de por vida” y concluyó “Si estos antecedentes no son suficientes para no votarlo, realmente hay que decirle a la sociedad de Río Turbio, que se joda, la culpa de ninguna manera es de Osuna, es de quien sabiendo quién es, reinciden y lo apoyan”.

Tras decir eso, nuestra fuente mostró una foto en la cual Atanasio Pérez Osuna deambula por la cuenca, con una tobillera.(Agencia OPI Santa Cruz)