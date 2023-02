El SER no descarta una unión política con el Frente para la Victoria. Lo confirmó Garrido, quien ratificó (en el mismo acto) acuerdos con el Radicalismo

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – No hay nada más esclarecedor que escuchar las explicaciones y declaraciones que dan los políticos en campaña, para saber lo que ocultan, hacia dónde van y lo que pretenden.

Como lo dijimos en otra nota, el SER, partido de Claudio Vidal, fue “autorizado” a realizar alianzas electorales con otros partidos y a partir de este blanqueo, desde el espacio intentan hablar abiertamente de esa búsqueda del consorte político de cara a las elecciones 2023, que hasta el momento, está absolutamente abierta ya que el petrolero no tiene la menor idea de dónde va a recalar.

El partido que busca ubicarse en el contexto político de Santa Cruz tiene varios, pero, entre otros, destacadísimos tres problemas: su corta historia lo condena, la búsqueda de un espacio al cual pueda asociarse y el diputado José Luis Garrido, que hace de interlocutor válido.

El Diputado del SER, José Luis Garrido

El pez por la boca muere

Una materia pendiente para la clase política es análisis del discurso; eso les evitaría caer en la falacia, que es hablar mucho pero sin sustancia, escapando a las definiciones, a las precisiones o coloreando una declaración con palabras que buscan no abordar el eje central de la discusión.

Hablar sin decir nada o decir algo hablando incoherencias, son dos motivos más que suficientes, para que cualquier persona se llame a silencio. Y si hay un ejemplo (aunque no es reciente ni el único en la provincia) de alguien que debería silenciarse en beneficio de cualquier espacio político que lo contenga (teniendo en cuenta que pasó por todos), es el actual diputado del SER Luis Garrido, ex integrante del FPV, acompañante de Peralta y ahora del petrolero Claudio Vidal.

Tanto el pez que abre la boca cuando ve el anzuelo al que se engancha, como la persona que abre la boca para hablar demasiado y se pone en ridículo, son víctimas de su propia estupidez; así se describe el viejo refrán, metáfora de quienes haciendo uso de la palabra o mejor dicho, del palabrerío, generan más confusión que claridad, pero en el caso de José Luis Garrido, su discurso escapista, el cual no resuelve ni aclara nada, es la prueba más concreta de quien afirma cuando calla o confirma cuando elude una respuesta.

Garrido en épocas del gobernador Daniel Peralta

Como el pato, solo que con la palabra…

José Luis Garrido fue entrevistado por el periodista de Río Turbio (Fm Tiempo) Franco Paz, a raíz de la reunión que hizo el SER a nivel provincial, para “autorizar” a Claudio Vidal a realizar alianzas con otros partidos de la provincia.

Vamos a tomar esquemáticamente las respuestas que dio Garrido al conductor, para descifrar lo que dijo y en muchos casos no dijo, pero donde sus estrategias de escape a las respuestas concretas y directas, dejan muy claro lo que opina el SER y hacia dónde va en la búsqueda de un posicionamiento en la provincia.

El entrevistado dejó en claro “Queremos llevar a Claudio Vidal a la gobernación de Santa Cruz”, con lo cual, cualquier alianza política de ese sector con la oposición o el oficialismo, tiene como primer condicionante que Vidal quiere ser, no acompañar.

El periodista fue con una pregunta directa sobre Garrido, que hubiera merecido una respuesta directa del diputado. Paz le dijo:

¿Está abierta la posibilidad de volver al Frente para la Victoria?

El diputado no le respondió inicialmente. Garrido empezó diciendo que en el 2019 el SER se sumó al Frente de Todos con el fin de cambiar algunos aspectos de la política, pero señaló que el día después de la elección se dieron cuenta que ese frente político fue convocado solo para ganar una elección en Santa Cruz.

Bien por darse cuenta, lástima que tarde.

Garrido prosiguió “Yo veo alejada esa posibilidad (de aliarse con el FPV) pero no le cerramos la puerta nadie. Hay gente valiosa en todos los espacios políticos y nosotros con los brazos extendidos vamos a buscar a todos los hombres y mujeres de otro espacio político de Santa Cruz”.

Con esta última aseveración el integrante del SER no descarta un acuerdo con el Frente Para la Victoria. Y esto nos lleva a una nueva pregunta ¿Cómo si el SER está en contra de las políticas de Alicia Kirchner, tiene “abierta las puertas” a una nueva alianza con el FPV?. El discurso, además de contradictorio, es peligroso y debiera llamar la atención a los espacios de la oposición, en tanto que a Claudio Vidal le da lo mismo un lado que el otro y no es opositor, es acomodaticio.

También le preguntaron a Garrido si el SER podría arreglar con Reyes y la respuesta fue “Nosotros estamos hablando con todo los sectores”, reconociendo que hablan con Cambiemos, el peronismo, radicalismo y el oficialismo (FPV).

Una perlita aparte de José Luis Garrido fue cuando le dijo al conductor “No pretendemos un rejunte de dirigentes, eso es lo que queremos evitar de todas maneras….”, un mensaje que no se plasma en la realidad del SER quien tiene entre sus “cuadros” a Sergio Acevedo, Osvaldo Maimo, Facundo Prades y como el propio Garrido lo dijo en la entrevista, llevan a Roberto Borselli, a quien calificó de “referente político del SER”, en materia de Educación.

Borselli es el adalid del fracaso de la Educación del Frente para la Victoria en Santa Cruz.

Más adelante el conductor le preguntó si se rompieron las relaciones con el FPV?

No dijo ni si ni no. Comenzó a orillar una respuesta que nunca llegó y se refirió a la gobernadora Alicia Kirchner, cuando le reclamaban un diálogo (después de las elecciones 2019) y dijo que el llamado de la mandataria (a Vidal) nunca llegó, por lo tanto, a partir de ese momento, afirmó que el SER interpretó que no existe interés de parte del FPV, de plasmar en conjunto, políticas de Estado para Santa Cruz.

Acertadamente el periodista le repreguntó “Qué pasa con los sectores del PJ de las localidades cuando ven que buscan acuerdos con el Radicalismo”

Y para explicar que la necesidad del SER de juntar voluntades, les hace ignorar estos reclamos dijo “Si algo nos diferencia del FPV es que nosotros no esperamos que levanten el teléfono”, indicando que su partido les da plena libertad para este tipo de asociaciones políticas en cada localidad y en ese marco Garrido recurrió al típico argot K al repetir frases como “Para nosotros los intereses individuales tienen que estar por detrás de los intereses del conjunto” repitiendo un libreto gastado de Néstor, Peralta y Alicia, señalando “Por más que el discurso que se ha fijado a nivel nacional sobre Santa Cruz, seguimos siendo el patio trasero de la Argentina” algo nunca dicho anteriormente, como la recurrente frase de “la puesta en valor”, cuando el kirchnerismo quiere resaltar una obra o una acción política, tendiente a reflotar algún proyecto o usar políticamente un recurso como producto de campaña.

Para justificar, entre otras cosas, la diferencia entre el proyecto político del SER y el oficialismo dijo “La provincia tiene más de 380 millones de pesos en un plazo fijo, mientras seguimos teniendo problemas serios en el área de salud, por nombrar uno”.

Y lo que dice Garrido es cierto, pero es claro decir y concluir que si el SER piensa y conoce todos estos datos y pensamientos del FPV ¿Cómo es posible que siga “con las puertas abiertas” a una anexión o alianza con el partido gobernante?. Eso solo se explica de dos maneras: o el SER miente y engaña al electorado o se expone a que la oposición les exija una definición ante la eventualidad de un acuerdo o alianza en la provincia.

El que venga, da lo mismo

Franco paz le preguntó “¿Con el radicalismo está abierta la posibilidad?”

Garrido dijo “está abierta la posibilidad con todos los partidos políticos, incluyendo el Frente para la Victoria” y agregó “No nos vamos a alinear con ningún sector político que solo tenga como fin que pierda uno o gane el otro” una falacia total y de una mediocridad discursiva que hubiera merecido una réplica dura de parte del conductor.

Interesante pregunta le hicieron a Garrido cuando le consultaron ¿Tienen techo en esto de decir, con este sector no?

El diputado dijo “No, en ese sentidos somos amplios, estamos discutiendo las ideas y nos sentamos a ver qué visión tienen de Santa Cruz” y acá el entrevistado cayó víctima de sus propias palabras porque si en realidad discuten ideas y quieren saber la visión que cada espacio tiene de Santa Cruz, en relación con el Frente para la Victoria, no necesitan analizar mucho, solo basta ver cómo han gobernado estos años para saber cómo estamos. Si lo siguen considerando al FPV como un posible aliado, es que mienten a la hora de decir que “están analizando la visión que cada uno tiene de la provincia”.

Sin definición

El conductor del programa de radio, lo abordó sobre el desempeño del intendente Fernando Españon (SER) en 28 de Noviembre, los despidos y las denuncias realizadas en su contra por abuso sexual y despidos de municipales por razones políticas y el desconocimiento que el intendente del SER hace de las instituciones, como el Concejo Deliberante

Nuevamente evitó responder. Otra vez José Luis Garrido empezó a bordear explicaciones que no abordaban el punto en cuestión, sino más bien fueron una justificación a la falta de respeto institucional que el intendente de 28 de Noviembre, ha mantenido con el Concejo Deliberante de esa localidad.

“Nosotros tenemos reuniones y análisis a puerta cerrada no solo de 28 de Noviembre sino de todas las localidades, Fernando Españon participó del encuentro, hizo uso de las palabras y dio algunas novedades e hizo anuncios que no me corresponde a mi realizarlas, habló de estas situaciones y seguramente la gente de 28 irá conociendo algunas medidas que se irán tomando en la localidad…”, señaló Garrido como quien, mientras habla sin decir nada, busca en su cabeza las palabras justas para no responder de forma directa.

Y muy sagazmente el conductor lo volvió a abordar, cambiándole la introducción “Vidal siempre habla del reconocimiento a los trabajadores, pero en 28 de Noviembre se han despedido a personas de la municipalidad y mujeres con hijos” le dijo sin anestesia, lo cual debía corresponder con una respuesta contundente, que nunca llegó.

Garrido expresó al respecto “Si, algunas cuestiones se han judicializado, otras creo que el intendente ha tomado la decisión política de estas medidas y en el caso que se haya equivocado, esperamos que pueda revertir rápidamente esta decisión” y señaló que en el SER hablan permanentemente con el intendente.

De manera insistente Franco Paz intentó saber lo que ya le había preguntado de dos formas distintas “Pero desde el SER ¿Se coincide con esta forma de hacer política de estar peleado con los concejales, no contestar los informes al CD y desconocer el poder deliberativo elegido por el voto popular?.

Garrido, entonces, ensayó una justificación por la actitud del intendente Fernando Españon y soltó una serie de implicaciones que nada tenían que ver con la pregunta puntual

“Hablando de las instituciones y el respeto que merecen las instituciones, que merecen uno y otros, me hubiese gustado que cuando a la localidad de 28 (de Noviembre) le tocó poco más del 1% de la obra pública en la provincia se hubieran acordado ¿Estuvo el CD quejándose reclamando obra pública para 18?, no, no estuvo”, dijo y criticó porque los concejales no se quejan ante el gobierno de la provincia por el reparto poco equitativo de fondos y de la obra pública, en detrimento de esa localidad de la cuenca.

Con este argumento, Garrido esquivó afirmar que apoyan la falta de respeto y ninguneo de Españón a las instituciones, pero el rodeo que hizo fue una clara justificación a este accionar antidemocrático del intendente de su espacio político, el SER.

En este punto el conductor le hizo ver al entrevistado que no le estaba respondiendo lo que deseaba saber y le señaló “Eso sería una cuestión política, pero el respeto a las institución del CD debe darse por fuera de cualquier alineamiento político”, le indicó desde el micrófono.

Tampoco respondió Garrido. Volvió a irse argumentalmente, por otro nivel, evitando dar su opinión sobre si el SER apoya o no la actitud del intendente de no respetar las instituciones y lo justificó argumentando que el CD local no dio discusión a un proyecto para la ampliación del ejido urbano de la ciudad.

Eso, según su criterio, también es vapulear a las instituciones, pero tras ese giro forzado para evitar ponerse en contra del intendente de 28 de Noviembre, puso al SER como un espacio político cuyo interés por el respeto de las instituciones está representado en la actitud y comportamiento del jefe comunal quien, en revancha por lo que la provincia hace con el municipio, vulnera e incumple las leyes más elementales del orden constitucional a la que debe ceñirse.

La entrevista al diputado José Luis Garrido dejó como efecto residual las siguientes confirmaciones: