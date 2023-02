Los bonos argentinos continúan cayendo en Wall Street y se hunden hasta 3,5%

- Publicidad -

Según publica Clarín Pese a haber anunciado la recompra, Economía no logra ponerle un piso a la baja de los títulos de la deuda.

Mientras en Argentina los mercados permanecen cerrados por el feriado de carnaval, en Estados Unidos los bonos argentinos caen hasta 3,5%.

El viernes, el GD 30 -uno de los que tienen más movimiento- cerró la ronda en US$ 31,47 y este martes pasó el piso de US$ 30 cerca del mediodía para luego repuntar apenas y cotizar a US$ 30,02, una baja del 2,58%.

Este es el bono estrella del plan lanzado por el ministro de Economía Sergio Massa de recompra de títulos por US$ 1.000 millones. El objetivo es bajar el riesgo país, abaratar el costo del financiamiento externo y contener la corrida sobre el dólar. En lo que va de febrero el GD30 acumula una baja de más de 16%.

El Banco Central ya destinó cerca de US$ 520 millones de sus reservas a la recompra de títulos. La medida contribuyó a estabilizar los dólares financieros en febrero, con una reducción de la brecha cambiaria al 90% en las últimas ruedas, pero no mejoró los precios de los bonos ni el riesgo país, que este martes se ubica en 2.123 puntos básicos.

Los valores actuales de los bonos son más bajos que los que tenían antes del anuncio de recompra.

El resto de los bonos también están en rojo. El que más cae es el GD35, que cede 3,5%, mientras que el GD46 retrocede un 3,2%.

En tanto, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York tampoco tuvieron un buen comienzo de semana (el lunes también fue feriado en Estados Unidos). ​Globant pierde 4,4%; Edenor, 4,1% y Central Puerto (que acaba de comprar las generadoras eléctricas de la italiana Enel, dueña de Edesur) cede 2,2%.

Por otro lado, los bancos (con subas de más de 2%) e YPF cotizan en alza. (Clarín)