Andrés “Cuervo” Larroque contra Alberto Fernández: “Me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane”

El dirigente de La Cámpora también aseguró que el mandatario "está permanentemente autoproponiéndose para algo que nadie lo pide".

El referente de La Cámpora y funcionario de Axel Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque, volvió a apuntar con dureza contra Alberto Fernández y puso en duda que el Presidente “tenga la intención de que el peronismo gane” en las próximas elecciones.

“Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, afirmó el dirigente en diálogo con Radio El Destape.

“El presidente está permanentemente autoproponiéndose para algo que nadie lo pide, porque si vos vieras que hay alguna demanda o sectores políticos que hacen ese planteo… Pero es muy doloroso ver que sobre la condena de Cristina (Kirchner) el presidente lance su candidatura”, agregó el ministro bonaerense.

Cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que el Frente de Todos dirima sus candidaturas en las PASO, Larroque apeló a un juego de palabras para dar su parecer y mostrar que está encolumnado firmemente detrás de la vicepresidenta.

“Yo digo que el único paso que hay que dar es que Cristina sea candidata. Me parece que todo lo demás es enredar a la gente en un debate confuso”, dijo.

“Están preocupados porque Cristina tiene un techo de 40 y pretenden resolverlo buscando candidatos que no tienen piso. Hace mucho tiempo que está instalada esa idea, son falacias que construye el propio sistema cultural que permean nuestro propio espacio y nos generan debilidades”, afirmó el dirigente.

Y respecto a las declaraciones de la vicepresidenta cuando dijo que no iba a postularse este año, aclaró que eso no es un renunciamiento sino que se trata de “una proscripción”. “Entonces nosotros tenemos que luchar contra la proscripción. Si empezamos a lanzar candidatos como bengalas, lo que vamos a hacer es debilitar nuestro espacio de acumulación”, añadió.

“Cristina es la dirigente en términos individuales que más mide. De toda la política argentina”, agregó, resaltando la intención de voto que conserva la expresidenta.

Pero ante la posibilidad de que la expresidenta no sea candidata “porque ella lo define” o “porque las circunstancias no lo permiten”, le reservó el lugar de gran electora en la interna del Frente de Todos: “Ella empoderada tiene que definir quien es el candidato que la representa. Como hace tiempo sucedió con Perón y con Cámpora”.

“Venimos de una experiencia donde ella eligió un candidato. Ese candidato no tuvo una correcta interpretación de lo que estaba ocurriendo en el país y llegamos hasta acá de esta manera”, aseguró Larroque. “Pensamos que se había comprendido cuál era la agenda que requería la Argentina. Pero Alberto prefirió aferrarse a su ideario, y así fueron las consecuencias”, agregó.

Por último, se refirió a la reunión de la mesa política del peronismo que tuvo lugar hace días en la sede partidaria de la calle Matheu, y subrayó que en el encuentro se estableció que es “inconveniente que el presidente fuera candidato o participara en una PASO”.

“El presidente evidentemente no compartió lo que expresó el ámbito y al día siguiente mandó a su ministro de Seguridad a detonar esa reunión”, concluyó. (Clarín)