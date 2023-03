Alberto Fernández dijo que le pidió a Joe Biden que actúe “como puente” para llegar al 2024 “con mayor tranquilidad”

- Publicidad -

El presidente norteamericano, Joe Biden, recibe a su colega argentino Alberto Fernández, en el salón Oval de la Casa Blanca – Foto: NA

Según publica Clarín El Presidente habló desde Washington, tras su reunión con su par de Estados Unidos y le pidió que interceda ante organismos internacionales como el FMI. Además, lo parafraseó: “Me dijo tres veces que habíamos heredado una economía destruida”.

Tras el encuentro con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en la Casa Blanca, Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en la que repasó su encuentro y lanzó una crítica a Mauricio Macri y a Donald Trump: “Biden me dijo tres veces que habíamos heredado una economía destruida de los gobiernos que nos precedieron”. Y luego reveló que actuara como “un puente” para llegar al 2024 “con mayor tranquilidad”.

“Le expliqué a Biden que la sequía que Argentina vive le ha significado una restricción muy fuerte en sus ingresos. Por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante donde las posibilidades de recuperación de la producción agrícola, el mayor desarrollo de Vaca Muerta -porque ya tendremos funcionando el gasoducto y seguramente estarán en marcha los proyectos de planta de licuefacción de gas- nos abre una gran oportunidad”, dijo Fernández.

Y agregó, reforzando la misma idea: “Le pedí por favor que Estados Unidos nos siguiera acompañando a los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con mayor tranquilidad”.

Tras ese planteo, Fernández reconstruyó la respuesta de su par estadounidense. “El presidente [Biden] me dijo que contara con él y con su gobierno. Me dijo que él está convencido que los organismos internacionales de crédito deben darse una política específica para los países de renta media. Siempre quedamos postergados en la distribución que hacen”, parafraseó.

Consultado sobre si en la reunión a solas hablaron sobre China, Alberto Fernández respondió: “Lo que hablé a solas con el presidente Biden no lo voy a decir, pero puedo decir que eso no lo hablé, ninguno de esos temas fue tocado”.

Más tarde, en una entrevista con la señal oficialista C5N, dijo que el único comentario que hizo Biden sobre ese tema lo realizó en una “conversación más general”.

“Solo dijo que espera competir en igualdad de condiciones con China. En algunos casos lo ve como un competidor privilegiado porque muchas veces los contratos Estado-Estado evitan licitaciones y entonces ellos ahí pierden”, explicó.

Antes de responder las preguntas de la prensa argentina, Alberto Fernández hizo un balance del encuentro: “Fue un muy buen encuentro que nos debíamos. No es la primera vez que hablo con el Presidente. Nunca habíamos tenido la oportunidad de dedicarnos tanto tiempo a analizar la situación concreta de lo que pasa en nuestros países y en el mundo”.

Y calificó: “Realmente estoy satisfecho con la reunión, con el encuentro, contento porque estoy convencido de que se han abierto las puertas para un trabajo estratégico y en conjunto con los Estados Unidos”.

Más tarde, en su aparición televisiva, profundizó los detalles de la conversación.

“Le pedí a Biden que necesitamos que nos acompañe en los organismos internacionales de crédito, en algunos casos para que nos auxilien financieramente y en otros, como el FMI, para revisar el programa. Cuando firmamos con el Fondo, pedimos incluir una cláusula que expresamente dice que si las condiciones objetivas del momento en q e se firma el acuerdo se alteran no por circunstancias atribuibles a la Argentina, el programa puede ser revisado”, dijo el Presidente.

Por otro lado, en la conferencia de prensa también le preguntaron por los dichos del senador republicano Ted Cruz, quien pidió investigar a Cristina Kircher y Máximo por corrupción. “El presidente Biden obviamente no tocó para nada ese tema que es solamente es producto de un delirante político de Estados Unidos, marginales politicos hay en todos lados, también en los Estados Unidos”.

Alberto Fernández dijo que Joe Biden comparó a Donald Trump con Mauricio Macri

Después de la reunión con el mandatario estadounidense, Alberto Fernández ventiló algunos contenidos de la conversación. Entre ellos hizo mención a la comparación que habría hecho Biden -en tres oportunidades- entre el legado económico de Mauricio Macri en Argentina y el de Donald Trump en Estados Unidos.

“Sí, objetivamente fue así, no es que estoy tratando de sacar provecho con eso. El presidente Biden sabe el concepto que yo tengo del presidente Trump, de lo que fue su gestión y de lo dañino que fue para la región el gobierno de Trump”, aseguró Fernández.

“Y él efectivamente me dijo ‘usted y yo tenemos algo en común, heredamos de nuestros predecesores una economía destrozada, en muy malas condiciones. Y yo entiendo las dificultades que tienen, que son mayores a las nuestras. Pero entiendo lo que le pasa porque yo viví lo mismo que usted'”, reveló sobre la charla que mantuvo con el estadounidense.

Más adelante, en la entrevista con C5N, agregó: “A Biden lo valoro mucho. En estos años siempre me ha escuchado, me ha prestado atención. A nuestros problemas. Y siempre ha tratado de estar cerca nuestro. El problema que yo tengo, le dije hoy, lo generó su presidente anterior, su predecesor con mi predecesor, porque así empezó el acuerdo con el Fondo”.

También señaló a Macri para contestarle al video con el que anunció que no será candidato en las elecciones, en el que habló de una “Argentina aislada del mundo”.

“Son miradas de alguien que no sé cuán aislado de la realidad está. Pero eso es una mirada tan errada, sinceramente”, respondió Alberto F.

Y pasó a enumerar citas que tuvo durante su gestión.

“La Argentina ha sido protagonista central en todos los G20 que hubo desde que asumí. Fue invitada al G7 para hablar del tema Ucrania-Rusia. Me reúno con el presidente Macron y con el presidente Pedro Sánchez, y me piden que por favor me involucre en la solución del conflicto Ucrania-Rusia. Venimos invitados por el presidente Biden, que al fin y al cabo está invitando a un presidente en el último tramo de su mandato, que no sabe si será reelecto o no, pero aun así privilegia verlo, y en su conversación pone a Argentina en un lugar central de América Latina y me atribuye un papel de liderazgo indudable dentro de América Latina”, consideró Fernández, sobre sí mismo.

“Queda mal que lo diga yo, pero lo remarco para decir qué equivocada está esa mirada”, volvió a contestarle a Macri.

En otro tramo de la entrevista, Fernández recordó el reciente tiroteo que dejó seis muertos en Nashville y defendió un proyecto de su par estadounidense para regular la compra de armas. En ese sentido, el argentino trazó un paralelismo entre lo que sucede en el país del norte y el discurso de un sector de la oposición en Argentina.

“Esto es lo que pasa cuando se promueve la justicia por mano propia”, lamentó sobre el hecho de Nashville.

Sobre la situación argentina, expresó: “Encima lo hacen con un falso discurso que dice ‘no quieren que la gente se arme porque defienden a los delincuentes’. ¡No! ¿Cómo ‘defender a los delincuentes’? A los delincuentes hay que atraparlos, enjuiciarlos y si son culpables condenarlos y punto. ¿Pero qué es esto de justicia por mano propia y tener un arma en la cintura?”.

Alberto Fernández y la inflación: “Tal vez marzo sea el último mes complicado”

El Presidente también se refirió a la suba de precios en la Argentina. Aunque lo subsumió bajo un fenómeno global y habló de “especulación”, se ilusionó con que marzo “tal vez sea el último mes complicado” en esa materia.

“Estamos trabajando muchísimo con Sergio (Massa) para ordenar eso. Hay una parte de especulación que nos la complica mucho a la Argentina. Ahora, lo que yo estoy verificando es que el problema inflacionario está permanente en todos lados del mundo. Acá lo he visto en la charla con el presidente y su equipo”, arrancó su respuesta al respecto.

Volvió a apuntar a la “herencia” del gobierno de Macri.

“Hay un problema sobre los precios internacionales que es un problema mundial. En Argentina se potencia más porque nosotros partimos de un piso muy alto. Hay que acordarse que yo no recibí una inflación del 2 por ciento, recibí una inflación de 54 puntos. El piso estaba altísimo. Y en una crisis como esta eso hace mucho más difícil el tema inflacionario”, dijo Fernández.

Luego dijo que el próximo Índice de Precios al Consumidor que difunde el Indec puede ser el “último complicado”.

“Hay que prestarle mucha atención (a la inflación). Confiamos con Sergio que los peores meses están pasando. Tal vez marzo sea el último mes complicado. Y que a partir de allí empecemos a tener algún sistema de control sobre los precios”, sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Por último, habló sobre la pobreza y dejó un mensaje a la política en año electoral.

“Espero que la política argentina entienda que debemos dar vuelta una página y concentrarnos en el desarrollo argentino. Cuarenta años de democracia coinciden con cuarenta puntos de pobreza. Y eso no nos puede dejar tranquilos, en paz ni conformes”, expresó.

“No intento cargar culpas sobre nadie en particular, aunque tengo opinión sobre quiénes tienen más responsabilidad. Debemos elevar la calidad de nuestro debate”, remarcó antes de pedir que el Frente de Todos “trabaje en unidad” su opción electoral.

La bienvenida de Joe Biden

“Hace mucho que esperábamos esto”, dijo Biden a Fernández en el Salón Oval, en el clásico intercambio con la prensa acreditada adelante, al darle la bienvenida. Se refería así a la suspensión de la cumbre en julio por el covid.

Biden remarcó que eran 200 años de relación bilateral y que la reunión era una “oportunidad para reafirmar que nada está fuera de nuestro alcance si trabajamos juntos”. Y le agradeció el apoyo por la guerra en Ucrania.

El Presidente logró así su foto tan soñada en la Casa Blanca, la que quiso desde el minuto cero de su mandato, cuando le dio indicaciones al embajador Jorge Argüello que la consiga. Después de varias postergaciones desde julio del año pasado por Covid de Biden y cuando pocos esperaban que se cumpliera, Fernández pudo por fin concretar su objetivo.

Además, le agradeció el apoyo por la guerra en Ucrania. El argentino tuvo su foto, en medio de la crisis en Argentina. (Clarín)