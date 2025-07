Javier Milei acusó a los gobernadores de querer “destruir al Gobierno Nacional”

- Publicidad -

El presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra los gobernadores al acusarlos de querer “destruir al Gobierno Nacional” y afirmó que existe “una perversión enorme” por parte de algunos mandatarios provinciales. En una entrevista radial, el jefe de Estado cuestionó el rol de las provincias en el actual esquema político y sostuvo que los gobernadores “son parte del problema y no de la solución”.

Según Milei, mientras el Ejecutivo nacional trabaja en un plan de ajuste fiscal y reducción de impuestos, las provincias siguen incrementando su presión impositiva y apropiándose de recursos. “La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7% y el 8% en términos reales. Partieron de una situación de equilibrio y están recibiendo un montón de recursos. Sin embargo, quieren destruir al Gobierno Nacional. Son todos del partido del Estado, independientemente del color político que tengan”, expresó.

El mandatario afirmó que la resistencia de los gobernadores se debe a un temor por la consolidación de su fuerza política, La Libertad Avanza. “La intención de ellos es romper todo porque, si La Libertad Avanza se convierte en La Libertad Arrasa, ellos tienen un problema: se tienen que jubilar. No les importan los argentinos, quieren mantenerse en el poder a cualquier costo”, señaló.

En ese marco, apuntó contra las decisiones fiscales de algunas jurisdicciones subnacionales: “Así como nosotros bajamos impuestos, ellos los suben. Mientras hacemos un esfuerzo enorme para devolver dinero al contribuyente, ellos se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo”.

Durante la misma entrevista, Milei también se refirió a la suspensión de su viaje a Tucumán para participar del acto por el Día de la Independencia, previsto para la noche del 8 de julio en la Casa Histórica. Aclaró que la decisión de cancelar la visita fue tomada por razones meteorológicas y que hasta último momento se mantuvo el plan original. “Nuestro plan era hacer la ceremonia en la Casa de Tucumán. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube. La situación era compleja, había muchos vuelos cancelados y la recomendación era que no se viajara. No estaban garantizadas las condiciones para volver”, explicó.

Milei remarcó que las especulaciones políticas en torno a la suspensión del viaje “le tienen sin cuidado” y que primó la prudencia. “Si pretenden que para evitar una crítica me suba a un avión y corra riesgo de vida, eso es imprudente. Las fuerzas de seguridad determinaron que no era apropiado”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)