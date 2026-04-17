Judiciales fueguinos cumplen jornada de 36 horas de paro por salarios

(OPI TdF) – Los trabajadores judiciales de Tierra del Fuego iniciaron un paro de 36 horas en reclamo de inmediata recomposición salarial y mejoras en el acceso a la salud.
Así lo definió la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN – seccional Tierra del Fuego) dentro de un plan de lucha anunciado recientemente, debido a la falta de respuestas concretas a los reclamos de mejoras salariales.
Además, los trabajadores judiciales pidieron mejoras en las prestaciones que brinda la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
“Los trabajadores judiciales decidimos profundizar la lucha. En esta situación y ante la pasividad de la conducción que tiene la responsabilidad institucional de velar por las condiciones de trabajo, el salario y la salud de los trabajadores judiciales, cuando no hay respuestas, la organización responde con unidad, participación y lucha” señalaron desde el gremio.
Además, apuntaron a que “no vamos a ser variable de ajuste. Por eso, defendemos la dignidad y los derechos de los judiciales. En consecuencia, exigimos recomposición salarial y una cobertura de salud que brinde respuestas. Y si no hay respuestas, hay paro y hay lucha”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)