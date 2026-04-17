Judiciales fueguinos cumplen jornada de 36 horas de paro por salarios

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(OPI TdF) – Los trabajadores judiciales de Tierra del Fuego iniciaron un paro de 36 horas en reclamo de inmediata recomposición salarial y mejoras en el acceso a la salud.

Así lo definió la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN – seccional Tierra del Fuego) dentro de un plan de lucha anunciado recientemente, debido a la falta de respuestas concretas a los reclamos de mejoras salariales.

Además, los trabajadores judiciales pidieron mejoras en las prestaciones que brinda la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

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“Los trabajadores judiciales decidimos profundizar la lucha. En esta situación y ante la pasividad de la conducción que tiene la responsabilidad institucional de velar por las condiciones de trabajo, el salario y la salud de los trabajadores judiciales, cuando no hay respuestas, la organización responde con unidad, participación y lucha” señalaron desde el gremio.

Además, apuntaron a que “no vamos a ser variable de ajuste. Por eso, defendemos la dignidad y los derechos de los judiciales. En consecuencia, exigimos recomposición salarial y una cobertura de salud que brinde respuestas. Y si no hay respuestas, hay paro y hay lucha”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)