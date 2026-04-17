Javier Milei autorizó el despliegue de tropas de Estados Unidos en el país

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El Poder Ejecutivo formalizó este viernes el ingreso de contingentes militares de los Estados Unidos para realizar maniobras conjuntas en bases estratégicas de Buenos Aires y Córdoba.

El presidente Javier Milei firmó el decreto publicado en el Boletín Oficial que habilita el despliegue de tropas norteamericanas en territorio nacional bajo los operativos denominados “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La medida busca consolidar la interoperabilidad militar entre ambos países y reafirmar la alianza de Argentina como socio estratégico en materia de seguridad global, luego de que las actividades fueran suspendidas a principios de abril por la crisis bélica en Medio Oriente.

“Daga Atlántica” será el ejercicio de mayor extensión y se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio. Las operaciones terrestres, aéreas y marítimas afectarán puntos clave de la defensa nacional:

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Base Naval Puerto Belgrano : Nodo principal de la Armada en el sur de la provincia de Buenos Aires .

: Nodo principal de la Armada en el sur de la provincia de . Guarnición Militar Córdoba : Centro de operaciones en el corazón del país.

: Centro de operaciones en el corazón del país. VII Brigada Aérea: Ubicada en Moreno, provincia de Buenos Aires.

En paralelo, entre el 26 y el 30 de abril, se ejecutará el adiestramiento naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva. Para esta misión, la Armada de los Estados Unidos desplazará unidades de alto impacto, incluyendo el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que operarán junto a medios de la Armada Argentina en tareas de vigilancia y control del Atlántico Sur.

La reprogramación de estos ejercicios, que debieron iniciar semanas atrás, ocurre bajo un estricto marco de alineamiento geopolítico. Según se desprende de la información oficial, el objetivo central es el adiestramiento conjunto de personal en áreas neurálgicas, marcando un contraste con la política de defensa de gestiones anteriores respecto a la presencia de fuerzas extranjeras en bases militares argentinas. (Agencia OPI Santa Cruz)