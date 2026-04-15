Se cayó la plataforma Traditum de la CSS y pacientes de Los Antiguos no pueden acceder a tratamientos, consultas ni a medicinas

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De acuerdo a una queja generalizada que recibimos desde la localidad de Los Antiguos y llamadas recibidas en nuestra Redacción de forma personalizada (con nombre y apellido) cayó el sistema Traditum en Santa Cruz, la plataforma tecnológica utilizada por la Caja de Servicios Sociales (CSS) para la gestión de salud, principalmente a través de la implementación de la Credencial Digital y la validación de prestaciones médicas la cual le permite a los afiliados acceder a consultas, medicamentos y validar turnos mediante una App en el celular.

Las quejas múltiples que recibimos durante todo el día de ayer y hoy desde la localidad de la cordillera es que el sistema Traditum “está caído” por lo tanto los afiliados a la CSS no pueden ser atendidos, aun cuando hay gente que tiene derivaciones. De acuerdo a información extraoficial, la CSS no habría pagado el servicio y el seguro al proveedor, lo que habría dado lugar al corte.

Por su parte, nos refirieron varios afiliados de Los Antiguos que la Credencial Digital la cual funciona con una APP en el celular mediante un token, también está caída. Al no andar el Traditum, al colocar en el sistema datos como el número de documento, el número de la credencial etc, se hace imposible conseguir una autorización para una ecografía o una consulta médica, tal como fue relatado por los afiliados de esa localidad.

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Otras denuncias recibidas desde allí, es la tardanza que hay en la entrega de medicamentos, inclusive oncológicos, con la urgencia y necesidad que ellos implica. Se registran pedidos de medicación el 3 de marzo y a la droguería, la CSS se la pidió recién el 20 de ese mes. En otro caso, un paciente encargó medicación oncológica el 5 de abril y todavía hoy no está cargada en el sistema de pedidos en la droguería. Otro paciente insulino-dependiente remarcó que está sin su medicina desde hace 15 días, le han dicho que está autorizado pero cuando el paciente quiere hacer la receta, la misma no sale en el sistema.

Se cayó la plataforma Traditum de la CSS y pacientes de Los Antiguos no pueden acceder a tratamientos, consultas ni a medicinas

Loa afiliados están reclamando permanentemente en la filial de la CSS de Los Antiguos, pero el personal de allí, a pesar de los esfuerzos que hacen para contener a los pacientes, no reciben las respuestas necesarias para sortear los graves inconvenientes que genera el mal funcionamiento del sistema y/o (algunos señalan) esto responde a otro plan que tiene el gobierno provincial de retener los pagos a proveedores y droguerías, por razones que nadie explica ni de parte de las autoridades de la Caja de Servicios Sociales, ni de las autoridades de Salud. (Agencia OPI Santa Cruz)