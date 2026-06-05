El ex presidente Mauricio Macri exigió nombrar magistrados sin amiguismos

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El ex presidente Mauricio Macri respaldó la aprobación parlamentaria de pliegos judiciales en el Senado y demandó la designación de magistrados idóneos sin concesiones de amiguismo político. La declaración tensiona la relación con la quinta presidencial de Olivos, debido a que la Cámara Alta aprobó el pliego de la jueza Verónica Michelli, una postulación que objetó el presidente Javier Milei pero que defendió la senadora nacional Patricia Bullrich.

El referente del PRO reapareció públicamente en la Legislatura porteña para asistir a una premiación del 76 Campeonato Sudamericano de Bridge, desarrollado durante el año 2026. Los organizadores del evento recibieron al ex mandatario en el Salón Dorado del palacio legislativo, ámbito donde los cronistas acreditados registraron sus definiciones sobre la parálisis institucional y los nombramientos pendientes en los tribunales.

Ante las consultas de la prensa periodística, el dirigente ratificó su alineamiento con las facultades legislativas y exigió el cumplimiento estricto de los preceptos de la Constitución Nacional. El ex mandatario asoció la previsibilidad de los poderes públicos con la llegada de capitales privados y el desarrollo del mercado de trabajo. Al evaluar el pliego específico de la magistrada Verónica Michelli, aseguró que el presidente Javier Milei estampará su rúbrica en el decreto de nombramiento definitivo.

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El armado electoral del PRO porteño

La comitiva que acompañó al dirigente sumó a los legisladores del bloque del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes desplegaron una fuerte arenga política con miras a las elecciones legislativas del año 2027. Fuentes del partido amarillo admitieron contactos internos para impulsar la postulación del ex mandatario nacional en los próximos comicios. Dirigentes del oficialismo porteño contrastaron la figura de Mauricio Macri frente al actual jefe de Estado, ponderando sus equipos técnicos y su criterio de gobernabilidad.

El acto institucional en el parlamento local se extendió por un lapso exacto de 15 minutos. El ex presidente firmó actas, saludó a las delegaciones deportivas internacionales y abandonó el edificio de la Legislatura porteña sin ampliar las declaraciones sobre la agenda de reformas judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)