Petróleo

El Gobernador de Chubut promueve beneficios fiscales petroleros

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(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres encabezó en la Casa de Gobierno de Rawson un encuentro con la Federación Empresaria del Chubut para auditar el avance de la inversión de USD 680 millones que ejecutará Pan American Energy en el yacimiento Cerro Dragón. El mandatario provincial expuso los números de la recaudación ante directivos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y representantes comerciales de ocho localidades de la provincia.

Los equipos técnicos del Ministerio de Economía evaluaron el costo fiscal del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y la exención del 100% en Ingresos Brutos para la construcción residencial. La administración central busca contrarrestar la caída de la actividad económica mediante la reducción del Impuesto de Sellos y subsidios de tasa articulados por el Banco del Chubut.

Los expedientes de la infraestructura portuaria y vial concentraron los reclamos de las cámaras comerciales de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. La agenda de conectividad logística incluye las obras de los sitios 3 y 4 del muelle Almirante Storni, la operatividad del Puerto de Rawson y la demorada Doble Trocha Puerto Madryn-Trelew.

El Poder Ejecutivo chubutense impulsa además un Pacto Fiscal con los municipios para unificar el criterio de los Ingresos Brutos y eliminar las asimetrías tributarias que afectan al comercio interno. La normativa complementa la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas que registra 16 proyectos activos en el territorio patagónico.

El bloque regional sigue de cerca el impacto de estas exenciones sobre las regalías y el empleo en el sector pesquero y ganadero. Los representantes de la Meseta chubutense, Sarmiento, Rada Tilly y Paso de Indios exigieron garantías para la reactivación inmediata de los trabajos viales en la Ruta Nacional N° 40. (Agencia OPI Chubut)

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