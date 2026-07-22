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En el Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz se abrirá este miércoles los sobres con las ofertas públicas de la licitación nacional e internacional para explorar el área Sur Río Deseado Este, ubicada en la cuenca del Golfo San Jorge.

En la cartera energética se procederá a la apertura de la documentación legal y los antecedentes técnicos presentados por las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio y se prevé que la exploración del área pueda “recuperar el potencial productivo de la provincia mediante la incorporación de nuevas inversiones en el sector energético”.

Así lo señaló el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez quien sostuvo que el gobierno provincial buscará “reactivar áreas con potencial hidrocarburífero, promover la llegada de capitales privados y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías que permitan incrementar la producción y generar mayor actividad económica” en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)