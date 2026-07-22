Carolina Losada fijó plazo para tratar la propiedad privada en Senado

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La bancada del radicalismo busca reactivar la agenda legislativa en la Cámara Alta con iniciativas penales y de garantías constitucionales. La legisladora santafesina ratificó su rechazo a derogar las elecciones primarias, aunque dejó abierta la puerta para una suspensión temporal.

La senadora nacional Carolina Losada, representante de la Unión Cívica Radical por Santa Fe, anticipó que el Senado de la Nación Argentina aprobaría el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la primera semana de agosto de 2026.

Durante un recorrido por la 138va Exposición Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora precisó que la iniciativa sobre penalización de falsas denuncias avanzará en la misma ventana temporal en el recinto.

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El anuncio busca dar impulso a un paquete de reformas penales que la senadora radical impulsó dentro del bloque parlamentario durante el actual período de sesiones ordinarias.

Cuestionamiento a la reforma electoral de las PASO

La representante santafesina también sentó posición respecto al debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Con la eliminación nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. La eliminación la verdad analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador”, afirmó Carolina Losada, senadora nacional por la Unión Cívica Radical.

La legisladora nacional explicó que aceptaría evaluar modificaciones al sistema de elecciones primarias si la propuesta técnica representa una mejora real sobre la normativa vigente. No obstante, remarcó que escuchará los argumentos de ambos sectores antes de emitir su voto en el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación.

Proyectos prioritarios en la agenda parlamentaria

La prioridad inmediata del bloque enfoca los recursos en obtener la aprobación de las herramientas jurídicas contra las usurpaciones y el falso testimonio.

“Hoy estoy concentrada en que salgan los proyectos de ley, como el de falsas denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado, ese y muchos otros proyectos que venimos presentando“, aseveró Carolina Losada, senadora de la Unión Cívica Radical.

El avance del articulado en el recinto dependerá de la construcción de consensos con las distintas bancadas en las comisiones de trabajo previo al plenario de agosto. (Agencia OPI Santa Cruz)