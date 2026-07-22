YPF fracciona sus acciones diez a una para reducir su valor nominal

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El valor nominal de los papeles de YPF cae de $10 a $1 sin alterar el patrimonio total.

Un desdoblamiento accionario de 10 a 1 ejecutará la petrolera estatal YPF desde el 4 de agosto para reducir el precio de negociación de sus títulos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). La medida disminuye el costo nominal por unidad desde los $80.500 actuales a $8.050 sin incrementar el valor real del patrimonio corporativo.

La reestructuración aprobada por el directorio reduce el valor nominal de cada acción registrable en Caja de Valores S.A. desde AR$10 hasta AR$1. La operación acreditara de forma automática nueve títulos adicionales por cada papel en tenencia, buscando equiparar la liquidez con firmas del sector energético como Pampa Energía ($5.495) o Transportadora de Gas del Sur ($9.595).

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El esquema financiero se complementará con la integración de la compra de activos bursátiles dentro de la aplicación móvil de YPF. La estrategia intenta captar pequeños ahorristas en las provincias productoras mediante la reducción del capital mínimo requerido para ingresar al libro de accionistas de la compañía.

3 claves para entender esta medida:

Cada accionista recibirá nueve títulos adicionales por cada papel que posea antes del 4 de agosto .

. El precio de mercado estimado por la CNV pasará de $80.500 a $8.050 por unidad.

pasará de a por unidad. La transacción no genera erogaciones, impuestos ni tramitaciones directas para los tenedores de las acciones.

El fraccionamiento accionario reduce la barrera de entrada monetaria para los inversores minoristas en las provincias petroleras. La adquisición de una participación dentro de YPF requería un desembolso piso de $80.500, monto que se reduce a $8.050 para facilitar la compra de unidades individuales desde plataformas bancarias o billeteras virtuales.

La medida no representa una ganancia de capital directa ni una emisión monetaria que altere la participación patrimonial existente. Si un inversor posee un título valuado en $80.500, pasará a tener diez títulos valuados en $8.050 cada uno, manteniendo intacto su capital total invertido.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF“, argumentó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

¿Por qué YPF modifica el valor nominal de sus títulos en la bolsa?

La decisión corporativa responde a la brecha de nominalidad que registraba el papel de YPF en comparación con otras empresas del panel líder de la BCBA. La elevada cotización por unidad restringía la liquidez operativa de la firma en el mercado secundario local.

YPF (antes del split): $80.500 por acción.

por acción. YPF (post split): $8.050 por acción.

por acción. Pampa Energía: $5.495 por acción.

por acción. Transportadora de Gas del Sur: $9.595 por acción.

por acción. Central Puerto: $2.337 por acción.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó el procedimiento técnico que busca incrementar el volumen diario negociado mediante la pulverización del precio unitario de pantalla. (Agencia OPI Santa Cruz)