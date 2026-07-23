Despejan nieve en rutas fueguinas

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(OPI TdF) – Maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) continúa realizando trabajos en distintos puntos de Tierra del Fuego como parte del “Operativo Invierno 2026” para el despeje de las rutas provinciales y nacionales.

Desde el organismo provincial pidieron a los conductores “extremar las medidas de precaución al circular debido a la presencia de maquinaria pesada sobre la calzada”.

El despliegue de maquinaria se lleva adelante con el objetivo de preservar la transitabilidad y garantizar condiciones seguras para quienes deben desplazarse durante la temporada invernal.

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La presidenta de la DPV, Ileana Zarantonello informó que “Vialidad Provincial trabaja sobre la ruta provincial número 1, sobre la bajada del lago Fagnano. Se está realizando el despeje de nieve”.

“A todos les pedimos suma precaución porque van a ver flota pesada trabajando en estos sectores. Hay personal apostado en el sector de Almanza, están de guardia en ese sector y están haciendo también lo que es despeje de nieve”, indicó la funcionaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)