ATSA acordó un aumento salarial del 3%

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(OPI TdF) – El gremio de la Sanidad aceptó en asamblea la propuesta del Ejecutivo provincial sobre el básico de agosto, fijó nuevos montos para el adicional del sector y estableció la reapertura paritaria para noviembre.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Tierra del Fuego aprobó en asamblea la propuesta salarial presentada por la administración del gobernador Gustavo Melella. El entendimiento contempla una suba del 3% calculada sobre el salario básico de agosto y la actualización del ítem adicional Sanidad.

La recomposición impactará en las liquidaciones correspondientes a los haberes de septiembre de 2026, tomando como base de cálculo los valores vigentes al mes anterior. La aceptación del esquema quedó formalizada tras el aval conjunto alcanzado entre la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados de la organización gremial.

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El acuerdo determinó nuevos valores para el concepto complementario del sector asistencial. El ítem Adicional Sanidad quedó establecido en $138.313,33 para los trabajadores del agrupamiento sin Dedicación Exclusiva, mientras que el personal que cuenta con el régimen de Dedicación Exclusiva percibirá por este concepto un monto de $133.822.

Las partes pautaron retomar la discusión paritaria durante el mes de noviembre para dar continuidad a la negociación colectiva provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)