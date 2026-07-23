Pagan jubilaciones y pensiones el viernes 24

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social confirmó el pago de los haberes jubilatorios y pensiones durante el próximo 24 de julio en cumplimiento de los alcances de la ley N°3.840 que establece como fecha límite de pago el 24 de cada mes.

Desde el organismo previsional señalaron que “el cumplimiento en tiempo y forma garantiza la previsibilidad financiera de los beneficiarios santacruceños. En los casos en que la fecha fijada coincida con una jornada inhábil, el marco normativo establece que el pago se efectivizará el día hábil inmediato anterior”.

En los haberes de julio se integrará la actualización salarial dispuesta para los diferentes sectores de la administración pública y los municipios.

- Publicidad -

Se prevé el pago del 12 % de incremento para la Administración Pública Provincial, Aeronáuticos, Autoridades Superiores, Cámara de Diputados, Policía, UNEPOSC, Equiparación Banco Santa Cruz, y en los haberes de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

En tanto, para el sector Docente y la carrera de Salud registrarán una suba del 10%, mientras que el personal del SAMIC alcanzará un 2,2%.

En los municipios se aplicarán incrementos del 5% en Perito Moreno y Río Turbio; 4% en Río Gallegos y 28 de Noviembre; 2,5% en Gobernador Gregores y 2% en Puerto Santa Cruz; mientras que El Calafate actualizará un 15% a autoridades y un 20% a las categorías del escalafón.

También se liquidarán los ajustes retroactivos derivados de los acuerdos salariales como el abono de complementarias para el sector Docente (3 %), Salud (2 %), SAMIC (2,4 %), la Municipalidad de Perito Moreno (5 %) y Caleta Olivia (5 %).

Para aquellos casos donde se alcanzaron acuerdos posteriores a la liquidación que efectuó el organismo previsional se liquidarán por complementaria en los primeros días de agosto, como los casos de IDUV, CPS, Distrigas, Luz y Fuerza, Instituto de Energía, ASIP y SATSAID. (Agencia OPI Santa Cruz)