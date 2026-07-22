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(OPI Chubut) – Una banda de delincuentes oriundos de Puerto Deseado, Santa Cruz, que el domingo intentó escapar a los tiros tras intentar asaltar una vivienda en Puerto Madryn quedaron detenidos por 90 días tras formalizarse una audiencia judicial.

La audiencia de control de investigación contra los tres delincuentes que intentaron robar en una vivienda de la calle Fray Luis Beltrán fue dispuesta por la jueza Patricia Reyes.

Los sujetos fueron sorprendidos por los propietarios del inmueble y en la huida efectuaron un disparo desde la zona del patio que terminó impactando contra la puerta trasera de la vivienda y se fugaron del lugar en un vehículo Volskwagen Bora.

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Tras una rápida intervención de efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) interceptaron el auto entre las calles Tierra del Fuego y Villarino, donde los detuvieron a los delincuentes, quienes durante el escape tiraron el arma de fuego y una barreta utilizada para intentar ingresar a la casa. (Agencia OPI Chubut)