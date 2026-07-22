Acuerdan incremento salarial para municipales de Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – El municipio de Río Grande y los gremios representativos de los trabajadores municipales acordaron un incremento salarial que eleva el piso de los sueldos municipales a 1.250.000 pesos.

El acuerdo fue anunciado por el intendente Martín Pérez junto al secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto.

El jefe comunal estuvo reunido con los representantes de ATE, UPCN, ASOEM y ATSA en un nuevo encuentro de paritarias para sellar el acuerdo del 5% en el salario básico, remunerativo y bonificable que se aplicará desde el 1° de julio.

- Publicidad -

De esta manera, la recomposición salarial acumulada para el primer semestre de 2026 alcanza el 15%.

Los nuevos pisos salariales alcanzarán un monto de 1.250.000 pesos para los agentes municipales con título secundario y de 1.150.000 para quienes no cuentan con esa acreditación.

Pérez sostuvo tras el acuerdo que “los momentos difíciles exigen gobiernos responsables. Nuestra obligación es cuidar los recursos públicos, fortalecer el Estado municipal y reconocer el compromiso de las y los trabajadores que todos los días están al servicio de nuestra ciudad y los vecinos”.

“Seguimos apostando al diálogo con las organizaciones sindicales y a una administración eficiente que nos permita mejorar los salarios sin comprometer la capacidad del Municipio para seguir acompañando a cada vecino” sostuvo el intendente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)