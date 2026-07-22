El Gobierno formalizó la designación de 27 magistrados y conjueces

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El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la cobertura de 27 cargos en la estructura del Poder Judicial de la Nación a través de decretos publicados en el Boletín Oficial. La medida abarca la designación de 12 magistrados titulares, 6 conjueces y 9 vocales repartidos entre la Capital Federal y los fueros federales de seis provincias.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron los decretos que consolidan el desembarco de nuevos titulares en tribunales orales, juzgados comerciales, de la seguridad social y cámaras de apelaciones. Los nombramientos buscan destrabar la acumulación de causas pendientes en jurisdicciones estratégicas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, San Juan, Salta, Chaco y la Capital Federal.

Dentro de los decretos emitidos destaca la situación particular del juzgado federal porteño y las salas laborales de la Capital Federal, donde el Poder Ejecutivo concentró la mayor cantidad de designaciones para reforzar la estructura de casación y tribunales orales en lo criminal.

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El mapa de los nuevos jueces federales y ordinarios

Para la Capital Federal, los decretos oficiales establecen el nombramiento de Juan Carlos Riccardini como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9, fuero donde también fue asignado Mariano Adolfo Klumpp. En el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 asumirá la doctora Paula Vanesa Romeo, mientras que José Ignacio Polizza fue destinado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14.

El fuero comercial porteño incorporará a Pedro Manuel Crespo al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28, en tanto que la doctora María Gabriela Janeiro tomará posesión del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5.

La extensión geográfica de los decretos alcanza al conurbano bonaerense y a las provincias. En San Martín, el doctor Bernardo María Rodríguez Palma asumirá en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2. Por su parte, Juan Tomás Rodríguez Ponte quedó designado al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora.

En el interior profundo, Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron nombrados jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. En Misiones, Ruth María Ponce de León asumirá en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

Un caso diferencial se registró en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, donde se ratificó al doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo. El magistrado, nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 2602 del 23 de diciembre de 1992, recibió una nueva designación por el término de cinco años, computable a partir del 26 de agosto de 2026.

Cobertura en cámaras laborales y nombramiento de conjueces

El Poder Ejecutivo completó la grilla con nueve vocales de cámara, con fuerte impacto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. En esta alzada asumirán Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Javier Jorge Cosentino (Sala C), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI).

Las cámaras del interior incorporan a Santiago José Martín en la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata, a Santiago French en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta y a María Virginia Ise en la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco.

En paralelo, se oficializó la nómina de conjueces para los juzgados federales de primera instancia bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Integran este listado los doctores Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y la doctora Andrea Cristina Di Gregorio. (Agencia OPI Santa Cruz)