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La Estancia Coy Aike recibió el máximo reconocimiento en una competencia de lana ovina al destacar la genética de un carnero de raza Corriedale.

La premiación fue parte de las actividades en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo.

Durante la jura de la raza Corriedale, un carnero de la Estancia Coy Aike, de Río Gallegos, obtuvo el máximo reconocimiento de la competencia, entre un carnero de lana entera de Santa Cruz, con una finura de 29,6 micrones, y un borrego de media lana proveniente de la provincia de Buenos Aires.

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El ejemplar de Santa Cruz obtuvo el primer puesto y recibió las principales distinciones otorgadas por la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, la Asociación Corriedale del Uruguay, la Asociación Brasileña de Corriedale y la Sociedad Rural Argentina.

Este ejemplar había sido condecorado como Gran Campeón en la Exposición Rural de Río Gallegos, una de las muestras ovinas más importantes del país.

El ejemplar podrá participar del remate que se realiza en el marco de la Exposición Rural de Palermo o continuar su recorrido en la Exposición Rural de Bahía Blanca.

La Estancia Coy Aike es uno de los establecimientos agropecuarios más emblemáticos de la Patagonia argentina y actualmente, la administración del establecimiento está a cargo del ingeniero Rodrigo García, mientras que Brian Watson, director técnico de la cabaña, fue el responsable de presentar el ejemplar que alcanzó la máxima distinción durante la jura. (Agencia OPI Santa Cruz)