El Gobierno reordena la estrategia parlamentaria tras el receso

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El Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en el Congreso tras el receso invernal y la pausa generada por el Mundial de Fútbol 2026. La conducción del oficialismo definió en la Casa Rosada las prioridades legislativas para destrabar proyectos de reforma técnica y fiscal en ambas cámaras.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la reunión de la Mesa Política de La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora nacional Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo.

Durante dos horas de deliberaciones, la cúpula del Poder Ejecutivo trazó el mapa de alianzas para conseguir quórum y destrabar la reforma del Banco Central de la República Argentina, los cambios al régimen de Zona Fría y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El esquema de trabajo contempla además acuerdos puntermos de infraestructura con provincias del interior.

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El mapa de acuerdos con las provincias y las reformas económicas

La estrategia de negociación con las bancadas opositoras quedará bajo la órbita de Diego Santilli, quien iniciará rondas directas con los gobernadores para la cesión de obras públicas paralizadas.

“Llevaré a cabo encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave“, confirmó Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, al detallar el traspaso de infraestructura vial a la provincia de Santa Fe y la firma de acuerdos por acueductos y plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero.

El cronograma oficial prevé dos anuncios económicos de impacto normativo. El ministro Luis Caputo expondrá en conferencia de prensa los detalles de la ley de “Inocencia Fiscal II” previo a su ingreso por la Cámara de Diputados de la Nación. Por su parte, el presidente Javier Milei encabezará la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina antes de remitir el texto a los legisladores.

Armado electoral y reforma del sistema político

El temario de la mesa de conducción abordó también el rediseño del sistema electoral con vistas a los comicios nacionales del año 2027. Los principales referentes del espacio acordaron acelerar el tratamiento de la reforma electoral antes de que finalice el período ordinario de sesiones. (Agencia OPI Santa Cruz)