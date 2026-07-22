Avanzan en el Senado nombramientos clave para la justicia federal

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La Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores de la Nación fijó el cronograma de audiencias públicas para evaluar la designación de magistrados e integrantes del Ministerio Público. Las reuniones se celebrarán en el palacio legislativo durante los días 4 y 5 de agosto de 2026.

El plenario de la comisión examinará el perfil de 25 postulantes propuestos para cubrir vacantes en el Poder Judicial de la Nación. Entre las candidaturas remitidas por el Poder Ejecutivo Nacional sobresale la de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesto para la Cámara Nacional de Apelaciones.

El expediente correspondiente al concurso N° 405 incorporó a Agustín Rubiero tras la renuncia de Alejandro Laje, quien figuraba originalmente en la lista titular. Agustín Rubiero ejerce además funciones operativas en el tribunal de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino desde el año 2021.

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Reparto de vacantes e influencias en el fuero federal

El reinicio de la actividad legislativa en la Cámara de Senadores de la Nación se produce luego de la aprobación previa de 110 pliegos sobre un universo estimado en 300 vacantes judiciales en todo el país. A la fecha, la Presidencia de la Nación oficializó la designación de 50 magistrados.

Paralelamente, el estamento político activó la tramitación de un paquete complementario de 29 candidaturas, donde figuran las propuestas para los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola con destino a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. La resolución de estas vocalías resulta estratégica para las causas de fuerte impacto institucional y económico.

El diagrama formal de las exposiciones dividió las citaciones en dos jornadas consecutivas.

Primer turno: del fuero comercial a las provincias

La primera sesión del 4 de agosto de 2026 comenzará a las 14:00 horas. La nómina de convocados incluye a María Esther Pino, propuesta como defensora oficial para la ciudad de Formosa, y a Matilde Ballerini junto a Ramiro Ariel Mariño para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

En el fuero penal porteño expondrá Fernando Pascual para los juzgados en lo Criminal y Correccional. Para las provincias, la lista contempla a Sebastián Pedro Ruiz como juez federal en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, y a Ángela Pagano Mata para el Tribunal de Juicio de esa misma localidad.

El listado federal se completa con Beatriz Martín para la provincia de Santiago del Estero, José Chumbita para La Rioja, Pedro Rebollo para el juzgado federal de Entre Ríos, María Busleiman para la provincia de Catamarca y Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe.

Segundo turno: fueros laboral, penal económico y casación

La jornada del 5 de agosto de 2026 dará inicio a las 11:00 horas. El tratamiento iniciará con el pliego de Ana Galán Muñoz, postulada como Defensora Pública ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Para la materia Penal Económico de la Capital Federal, rendirán examen Santiago Roldán como fiscal ante los Tribunales Orales y María Ángeles Ramos como fiscal general. Por su parte, Maximiliano Eduardo Nicolás expondrá para defensor ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

En los juzgados de primera instancia ordinarios de la capital figuran Florencia Inés Córdoba (Civil), Santiago Villagrán (Civil), Pilar Fernández Escarguel, José María Abran Luján, Bárbara Rastellino y Gustavo Cultraro.

La nómina de la segunda jornada cierra con las postulaciones de Alicia Braghini para la Cámara Federal de la Seguridad Social, Julio Di Giorgio como juez de cámara y Albertina Caron como candidata a jueza para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. (Agencia OPI Santa Cruz)