Un marinero murió a bordo de un buque pesquero frente a Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – Un marinero de 37 años falleció en alta mar durante la campaña de pesca del buque Mar Esmeralda frente a las costas de Puerto Madryn.

Así lo informó la empresa Cabo Vírgenes, con sede en Rawson, que confirmó este martes que tras la autopsia practicada al cuerpo de Gustavo Ortiz se determinó que la muerte se produjo a causa de una falla cardíaca aguda no traumática.

Ortiz era oriundo de Corrientes e integraba la tripulación que había zarpado el sábado 18 de julio.

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La empresa señaló que el marinero se descompensó el domingo 19, alrededor de las 16 horas, mientras el barco se encontraba en navegación, y falleció pese a la asistencia recibida.

El buque dio intervención a la Prefectura Naval Argentina y a las autoridades competentes, con las que mantuvo contacto permanente durante todo el operativo y la posterior investigación, por lo cual la embarcación regresó al puerto de Puerto Madryn para facilitar las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con el fallecimiento de Ortiz. (Agencia OPI Chubut)