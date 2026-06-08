Chubut y Santa Cruz: PAE lanza becas al 100% para universitarias

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(OPI Chubut) – La operadora petrolera cubre el 100% del arancel universitario, alojamiento y manutención para mujeres menores de 25 años provenientes de colegios públicos y privados con subvención estatal de la Patagonia.

Pan American Energy lanzó una convocatoria de becas universitarias en Comodoro Rivadavia junto a la Universidad de San Andrés y el Ministerio de Educación de Chubut para estudiantes mujeres de la región. La iniciativa privada apunta a financiar el cursado completo de ingenierías y licenciaturas a alumnas con excelente desempeño académico que cursen el último año del secundario o hayan egresado.

Los registros del programa detallan que la convocatoria exige la nacionalidad argentina y la residencia efectiva en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Las interesadas tienen plazo para registrarse en la plataforma digital oficial hasta el 30 de agosto de 2026.

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La operadora de la Cuenca del Golfo San Jorge estructuró el beneficio para seis carreras específicas de grado:

Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería en Biotecnología.

Ingeniería en Sustentabilidad.

Licenciatura en Negocios Digitales.

Licenciatura en Ciencias del Comportamiento.

Las postulantes afrontarán un proceso de selección obligatorio que incluye un curso virtual y un examen de ingreso formal. La corporación petrolera y la institución académica asignarán los cupos definitivos basándose exclusivamente en las calificaciones obtenidas en dicha evaluación.

El programa corporativo acumula más de 20 años de vigencia en el bloque patagónico sur y registra 400 jóvenes beneficiarios desde su origen. El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz coordina la difusión pública del beneficio de manera simultánea con las autoridades chubutenses. (Agencia OPI Chubut)