Si había alguna duda, el intendente estrella del SER, Fernando Españón, fue claro en su rechazo a una posible alianza con Cambiemos

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando decimos, en los análisis previos, que la pretendida unión de Cambiemos y el SER es la mezcla del agua y el aceite, nos referimos precisamente a las diferencias sustanciales de objetivos y pensamiento político común que los separa, pero también a una cuestión actitudinal de ambos partidos en sus respectivas gestiones de esa práctica política, cuando han tenido oportunidad de mostrar en la práctica lo que hizo o hace cada uno.

Y esto no es caprichoso ni subjetivo, resulta del análisis político el cual muestra que de asociarse con fines electorales, la incompatibilidad en esa posible alianza, implosionará y las consecuencias fácticas de esos desacuerdos y peleas, serán altamente perjudiciales para los habitantes de la provincia.

Fernando Españon del SER Intendente de 28 de Noviembre –

Por su parte el SER, tiene un división interna propia, pero Claudio Vidal tiene a su cargo el ordenamiento final de su partido, en tanto sobre Cambiemos, nada está tan claro. Sus dos cabezas más visibles son Costa y Reyes y entre ambos no hay coincidencias propositivas, en cuanto a los candidatos a la gobernación, de hecho Roxana ya les advirtió que ella no se baja.

La oferta de los votos de Vidal al kirchnerismo, debería ser, para la oposición, un punto de no retorno en la supuesta alianza electoral que pretenden conformar; principalmente por la falta de convicción política del petrolero, que le da lo mismo uno que otro. Pero, está claro que dentro del propio SER hay una corriente que pugna por desistir de esa combinación, debido a la memoria histórica o bien, es la definición lapidaria del partido, de que siempre ha estado más cerca del oficialismo, que de la oposición.

Lo dicen ellos

El intendente Fernando Españón es el experimento político de Claudio Vidal y si lo analizamos como gestión, advertimos que no ha sido una buena experiencia. Españón es todo lo que un político no puede ser en gestión. Sin embargo, hoy una nota de Tiempo Sur, resume palabras del intendente de 28 de Noviembre, que llaman la atención y explican por qué Cambiemos y el SER son el agua y el aceite.

“Mi limite es Costa y Reyes”, dijo Españón y allí resume todo. No está de acuerdo en sostener una alianza con el partido de Costa y Reyes, es decir “Cambiemos Santa Cruz”, donde hay otros partidos prestigiosos que lo integran.

Remarcó Españón en el diario “El partido es un espacio de discusión abierta, y yo militante de ese partido e intendente de la localidad de 28 de Noviembre, no me olvido de las situaciones vividas en el yacimiento. Por eso para mí el límite es Costa –Reyes” y dijo no olvidarse la situación vivida en YCRT cuando gobernó el macrismo, señalando que Costa nunca avaló el presupuesto del yacimiento y generó inconvenientes en los 4 años de gestión.

Pero Españón, desistió de criticar a la gestión actual del kirchnerismo, donde en más de tres años el yacimiento ha echado 417 trabajadores y no ha sacado un solo kilo de carbón.

Tampoco Españón criticó al gobierno nacional por la inactividad de las usinas (240 y 21Mw), por la displicencia con que la Intervención atiende los problemas del yacimiento, las deudas comprometidas e impagas a los trabajadores ni los múltiples hechos de discordias generados entre la intersindical y la Intervención, por razones política, que mantiene a YCRT como una empresa inactiva, altamente deficitaria y dependiente de los dineros públicos.

A estas altura no se puede identificar lo que dicen con sinceridad o lo que tiran en la mesa de arena para frustrar o alentar y/o apurar una alianza con Cambiemos o bien plantear una alianza definitiva con el Frente para la Victoria, pero no hay duda que las visiones internas y externas, no permiten avisorar buenos tiempos para la política de esta provincia donde hace falta un cambio real y concreto y no más de lo mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)