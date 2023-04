El blue siguió subiendo, llegó a $408 y quebró su récord nominal

- Publicidad -

El dólar, dólar Blue, Billete

Según publica La Nación El tipo de cambio paralelo avanzó $8, tendencia alcista que también registra el contado con liquidación; las acciones de Corporación América treparon un 12% en el exterior.

Por: Melisa Reinhold

Hoy, el dólar blue pegó un salto de $8 y quebró su récord nominal. La suba se da luego de que el viernes se conociera que la inflación de marzo fue del 7,7%, cifra que superó las expectativas de los economistas y marcó el valor mensual más alto en 21 años. Al escenario se le suma la emisión monetaria que viene realizando el Banco Central (BCRA) en el marco del dólar agro y las renovadas tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales, factores que suman presiones alcistas al mercado cambiario.

En la primera rueda de la semana, el dólar blue trepó $8 y se vendió a $408 en los arbolitos de la City porteña. Se trató de la primera reacción ante el dato de inflación, ya que el viernes pasado el mercado concluyó la semana en $400, en el mismo momento en el que el Indec dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor, con una suba acumulada de $8 en la semana. Hoy, replicó esa escalada, pero en una única rueda.

“Sin embrago, hoy no se concretaron muchas operaciones, el mercado no estaría convalidando los valores actuales. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que el dólar tiene tendencia al alza, toda la economía se mueve a un ritmo del 7%-8% mensual de inflación y el blue no es la excepción. El año pasado perdió contra la inflación, sucedió lo mismo en el primer trimestre del año, por lo que no sería raro que en algún momento pegue un salto. Además, hay que tener en cuenta que 2023 es especial, porque hay elecciones y la gente tiende a dolarizar la cartera”, observó el analista financiero Christian Buteler.

Hoy, el dólar blue alcanzó la cotización nominal más alta que se tenga registro. Pero al observar su recorrido en términos reales, aún se encuentra muy lejos de sus máximos. Para tomar dimensión, si se ajusta los $195 que alcanzó el dólar libre durante la crisis de octubre de 2020, serían $731,8 actuales, según cálculos que realizó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Por otro lado, los tipos de cambios financieros registraron variaciones mixtas. El dólar contado con liquidación (CCL) se negoció en el mercado financiero a $408,97, $4 más frente al cierre previo (+1%). El dólar MEP retrocedió $3, hasta los $395,45 (-0,8%), tras haber escalado $10 la rueda anterior.

Para Invertir en Bolsa, los dólares libres se seguirán viendo presionados durante abril, debido a la emisión indirecta que conlleva el programa de incremento exportador (dólar agro). “Esto deteriora el balance del BCRA ya que produciría un aumento significativo en el stock de pasivos remunerados, a lo que se suma la emisión endógena, que este mes rondaría los $790.000 millones producto del devengamiento de intereses de las Leliqs y pases. Con esta proyección, el desvío llegaría a finales de mes a un inquietante nivel de alrededor de 17%, lo que hace pensar que el dólar seguiría barato”, auguró.

El tipo de cambio mayorista, contenido con cepo y restricciones a la demanda por parte del Banco Central, hoy subió $1,29 y cotizó a $216,38. El dólar minorista, a su vez, se vendió a $222,50 (+0,7%), según las pantallas del Banco Nación.

De ese valor se desprenden las cotizaciones del dólar ahorro, que suma un 30% de recargo correspondiente al impuesto PAIS y un 45% a cuenta de Ganancias ($389,38); y el dólar Qatar, que incorpora otro 25% de recargo a cuenta de Bienes Personales ($443).

“La velocidad que adquirió la inflación volverá a ejercer presión sobre el directorio del BCRA en su próxima reunión [el jueves] para volver a elevar la tasa de política monetaria: al rendir 6,5% de tasa efectiva mensual, la tasa de interés real ex-post de marzo fue negativa por segundo mes (-1,1% mensual). Asimismo, sin margen para atrasar aún más el tipo de cambio, la autoridad monetaria se verá forzada a imprimirle una mayor velocidad al ritmo devaluatorio”, advirtieron desde la consultora económica Ecolatina.

Acciones y bonos

En el mercado bursátil, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) registraron variaciones dispares. Por un lado, avanzaron los papeles de Corporación América (+12,7%), BBVA (+2,5%) y el Grupo Financiero Galicia (+1,7%). Por el otro, cayeron Loma Negra (-2%), Central Puerto (-1,4%) y Cresud (-1,1%).

El S&P Merval operó en las 281.295 unidades, un 2% más que el viernes. En el panel principal de la Bolsa porteña se destacaron el BBVA (+5,7%), el Banco Macro (+3,7%), Transener (+3,3%) el Banco Supervielle (+3,3%) y el Grupo Financiero Galicia (+3,1%).

“Arrancaron las elecciones provinciales y se intensifica el tironeo entre las coaliciones camino a las definiciones de las candidaturas. Los inversores aún parecen inclinados a intentar no oír dichos ruidos y prestar atención al posible escenario que dejarían los comicios. De ahí la firmeza reciente de las acciones y bonos, a pesar de un clima donde prevalecen los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios”, señaló Gustavo Ber, economista de estudio homónimo.

Los bonos globales del último canje de deuda registraron variaciones dispares, con subas del 1,52% (Global 2035) y caídas del 1,23% (Global 2038). En ese escenario, el riesgo país se mantuvo relativamente estable en los 2403 puntos básicos (-0,3%). (La Nación)