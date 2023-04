Alberto Fernández se reunió con Sergio Massa en medio de la crisis del dólar y le aseguró que nunca analizó el plan de Aracre

- Publicidad -

Alberto Fernández junto al ministro de economía Sergio Massa – Foto: NA

Según publica Clarín El Presidente y el ministro de Economía conversaron en Olivos mientras el dólar paralelo llegó a los $440.

Por: Ignacio Ortelli

En medio de una tensa jornada cambiaria en la que el dólar blue llegó a tocar los $ 440 y terminó cerrando a $ 433, el Gobierno buscó poner fin al nuevo capítulo de la interna política que se desató esta semana en el área económica.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se mostraron juntos en la Quinta de Olivos, como gesto para despejar especulaciones y contrarrestar informaciones que dan cuenta de que el vínculo entre ambos se rompió.

Fue, al cabo, el primer encuentro tras la intempestiva salida del jefe se asesores del Presidente, Antonio Aracre, y los rumores de diferencias entre ellos que se intensificaron por la divulgación de off the records que plantearon un ultimátum de Massa a Alberto F. para que echara al ex CEO de Syngenta.

La foto del mandatario y el ministro fue compartida por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, con un mensaje irónico, mientras el blue seguía saltando en su cotización: “Encarnizada interna”.

Luego de la publicación, desde el despacho de la portavoz bramaban contra los medios de comunicación por considerar que son “irresponsables” ya que “están jugando con la crisis”. “Se les terminó la interna con Cristina y ahora inventan otra con Massa”, se quejaban.

En rigor, fueron fuentes oficiales las que filtraron a la prensa el almuerzo reservado que mantuvieron Fernández y Aracre, donde hablaron de posibles medidas económicas. Esas mismas voces plantearon el hartazgo de Massa por la intromisión del jefe de Asesores en su área y la posibilidad de que pegara el portazo si el Presidente no ordenaba la situación.

En este contexto, en el Gobierno atribuían la suba del dólar en buena parte a la difusión de rumores.

“No es lineal pero el ruido del medios suma un montón”, repetía una alta fuente gubernamental que aseguraba que entre Fernández y Massa “no existe” una pelea. “Es todo un delirio el intento de enfrentarlos. Son amigos personales. Hablan todo el tiempo y se juntan varias veces por día: tienen línea directa de videollamada en sus despachos”, indicó.

Sin embargo, tal como indicó Clarín, esa ríspida conversación, existió: harto de los llamados de los exportadores del agro que a partir de los rumores dudaban en liquidar divisas, el ministro apuntó contra la Casa Rosada y avisó que si seguía sintiendo hostilidades estaba dispuesto a renunciar a su cargo.

En esa charla, Massa convenció al Presidente que el renunciado Aracre había dejado trascender, en ámbitos del poder y de la prensa, que tenía un “plan” económico que había disparado el precio del dólar blue.

Aracre le negó al Presidente haber sido él quien realizó esa operación pero el mandatario no le creyó y el ahora ex jefe de asesores presentó su renuncia. “No hay forma que no hayas sido vos”, le espetó Fernández.

Según confiaron desde la Quinta de Olivos, el encuentro de este jueves entre el Presidente y Massa se pactó bien temprano, previo a que el dólar siguiera tomando impulso y superara la barrera de los 440 pesos. “Hicieron zooms por su cuenta y después charlaron un rato”, contaron, en un intento por no exponer que en el Gobierno se encendió una señal de alarma ante una nueva jornada adversa en los mercados.

En esa línea, además de la foto del encuentro en la residencia presidencial, Cerruti sumó en sus redes un video en el que habló de la inflación y volvió a vaticinar que “el mes que viene habría una desaceleración”.

“Yo sé que la inflación indigna porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días cambian los precios y es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que indigna y enoja”, comenzó Cerruti antes de seguir con la habitual justificación oficial de que la inflación es producto de lo que Mauricio Macri dejó, de la pandemia, la guerra y la sequía.

La reunión, según señalaron desde ambos lados, fue “muy positiva”. Fernández le reiteró su respaldo “incondicional” a Massa y le aclaró que “en ningún momento se analizó” el plan propuesto por Aracre.

Se apoyó, para fortalecer su argumento, en la postura pública que el miércoles manifestó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, cuando remarcó que “el ministro de Economía y el único autorizado a hablar de medidas económicas que se vienen es Sergio Massa y el Presidente”. “El Chivo dijo eso a pedido de Alberto”, precisaron en Balcarce 50.

“Tony le contó en marzo su propuesta. Alberto lo mandó a que hablara con Massa para sacárselo de encima”, explicaron en el entorno presidencial.

Después de reunirse con Massa, y mientras en el Gobierno valoraban que tras el respaldo al ministro el dólar parecía empezar a descender (terminó cerrando a $ 433), el Presidente fue a Ensenada para participar de un acto en el que también estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“En estos tiempos en que se aproximan elecciones y tenemos mucho barullo en la política, que haya todo el barullo que quiera haber pero nunca nos olvidemos que tenemos que estar más unidos que nunca”, pidió Fernández.

Y, con el objetivo de dar por cerrada la polémica, agregó: “Por favor miremos hacia el futuro, trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca mas vuelva a gobernar la Argentina”.

Desde el punto de vista electoral, en la cumbre entre Alberto F. y Massa no hubo definiciones: el Presidente mantiene su idea de no adelantar si finalmente competirá por la reelección y está dispuesto a resistir las presiones que este viernes recibirá en el Consejo Nacional del PJ. El tigrense, por su lado, no dio ninguna pista de su eventual candidatura, a pesar de que dirigentes con los que estuvo en las últimas semanas lo vieron “con muchas ganas de jugar”. (Clarín)