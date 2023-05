A horas de las definiciones: Belloni con todo el apoyo oficial, Grasso desalentado a seguir y Vidal que trata de convencer a los Radicales, porque quiere ser gobernador

(Por Rubén Lasagno) – El día lunes 14 vence el plazo para anunciar las alianzas y/o los frentes electorales y en Santa Cruz las fichas se van acomodando de acuerdo a la verticalidad y horizontalidad interna de cada partido y candidato en juego.

Por estas horas ya resulta obvio que el intendente de El Calafate Javier Belloni tiene todo el aval y el apoyo de la estructura del FPV/PJ para lanzar su candidatura a la gobernación.

Desde el Instituto Patria le dieron luz verde y por ese motivo se encuentra abocado a la unión de los sectores más representativos del oficialismo en Santa Cruz, especialmente los intendentes, muchos de los cuales, posteriormente a la elección de Gobernador, irán por su reelección.

Pablo Grasso, quien por fuera de cualquier decisión institucional de su partido (FPV) largó su candidatura con suficiente antelación y de manera personal, esta semana terminó muy enojado luego que se enterara de que no era el elegido por Cristina ni por Máximo, para jugar al cargo que tanto lo desvela.

El Intendente de esta capital inclusive, al igual que Belloni, se han reunido con el petrolero Claudio Vidal, pero ninguno de ellos pudo consensuar una alianza hasta el momento, por desacuerdo del petrolero.

Pablo Grasso, en tanto, ha recibido un consejo de parte de su entorno político: “bajarse de la candidatura a Gobernador y afianzar su reelección para un nuevo periodo de Intendente”. Muchos creen que si Pablo Grasso va a pelear solo o con apoyo mínimo la gobernación, corre peligro de quedar muy mal parado electoralmente para su intento de reelección como jefe comunal.

El SER, en tanto, no encuentra una alianza que satisfaga al titular del partido. Claudio Vidal se ha reunido con todos, los de la oposición y del oficialismo, pero toda conversación encuentra el principal escollo, cuando no lo admiten como único candidato a la gobernación. Vidal no acepta menos, entonces, muchos piensan, que su intención es solo colonizar algún partido que le de legitimidad a una alianza que vaya en conjunto, pero donde el principal actor sea él.

La última reunión la tuvo con el intendente de San Julián Daniel Gardonio (UCR) y las versiones sobre una acuerdo con la UCR, al menos hasta hoy sábado, es solo un acuerdo con el médico caletense Acuña Kunz y otras versiones sin confirmar que dan cuenta de un ofrecimiento de Vidal a la titular de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, para que sea su candidata a vicegobernadora.

Consultadas las fuentes en la oposición, hasta el momento, refirieron que dentro de Juntos por el Cambio no se ha decidido nada y no creen que el desacuerdo interno sobre si Vidal debe o no integrarse en una alianza, llegue a dividir el partido que contiene al Pro, la UCR, Encuentro Ciudadano y CC-ARI.

La otra opción de Vidal es ir solo con fuerza propia, abriendo uno o dos sublemas que lo acompañen, uno de los cuales podría encabezar el ex gobernador Sergio Acevedo, pero perdería muchos votos que no son propios y que pueden venir del electorado independiendo o inclusive de quienes votan a la oposición provincial.

Vidal sabe que si prospera su alianza con Juntos por el Cambio, sus posibilidades de ser gobernador son mayores, porque si la interna radical abre otro sublema que le dividan los votos a Roxana Reyes (la candidata más fuerte), él pasará a ser el más votado, sin duda.

En cambio, su alianza con Pablo Grasso y Belloni, no han prosperado, porque en el oficialismo le han ofrecido todo, menos la posibilidad de ser gobernador y yendo con cualquiera de ellos con un sublema del SER, Vidal sabe de antemano que su destino será complementario y de apoyo para que el oficialismo retenga el poder, como ya le sucedió en el 2019 cuando sus votos fueron a parar a la urna de Alicia. (Agencia OPI Santa Cruz)